Susret Ivane i Mile Kekina bio je filmski: Malo me čudno gledao jer sam rekla kako ima super frizuru

Kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske na izborima 2024. Ivana Kekin i njezin suprug, glazbenik Mile Kekin upoznali su se u klubu Gjuro, a još prije tog upoznavanja Ivana je rekla kako će se za njega udati nakon što ga je vidjela u emisiji "Mjenjačnica" Roberta Knjaza. Kako nam je nedavno u intervju ispričala njihova ljubavna priča je filmska.

- Dakle, te večeri, prije nego što sam njega upoznala, s najboljom prijateljicom Ivanom, kod koje sam povremeno boravila jer je ona imala puno ugodniji stan u Središću, gledala sam "Mjenjačnicu" Roberta Knjaza, a u toj se emisiji Hladno pivo mijenjalo sa specijalcima iz Osijeka. Bila je to beskrajno smiješna emisija u kojoj je Mile u jednom trenutku morao skočiti s padobranom, pri čemu on nije znao da će se to dogoditi, što se jasno ocrtavalo na njegovu licu. On je izgledao toliko komično u trenutku kad je morao iskočiti iz aviona da smo Ivana i ja plakale od smijeha. I tada ja njoj kažem: "Majke mi, ja ću se udati za ovoga tipa", pri čemu ja njega uopće nisam poznavala, nikada ga nisam srela niti vidjela. Osim, naravno, na koncertu. - ispričala nam je Ivana. Tada je bila četvrta godina medine i s društvom je izlazila u Gjuru gdje je s prijateljicom Ivanom otišla i tog utorka nakon što su pogledale "Mjenjačnicu" na TV-u.

- Dolazimo tamo, ja skidam jaknu i kanim nam otići po piće kad me prijateljica zgrabi i kaže: "Ivana, Mile je tu." U tom trenutku nisam puno razmišljala, samo sam pomislila – to je neki prst sudbine. I odmah sam mu prišla i rekla: "Bok, ti se meni sviđaš. Ja sam Ivana." On je mene malo čudno gledao jer sam dodala kako ima super frizuru. Uglavnom, izvalila sam nešto užasno glupo jer je on tada, kao i sada, bio ćelav, a ja sam u to vrijeme imala jako duge dreadlockse. Eto, tako smo se upoznali. - ispričala je Kekin.

Nakon toga počeli su se družiti i Mile je tada bio u srednjim 30-ima i rekao joj je kako on planira zasnovati obitelj i uskoro se ženiti, a ona je u njegovim očima tada bila još klinka.

- Nije to mene nimalo smelo, rekla sam mu da meni to ništa ne smeta. Nekako sam mu dala do znanja da se on meni stvarno sviđa. I moram reći, meni je od prvog susreta bilo jasno, kao što mi je bilo jasno i sve ono oko studiranja medicine, da tako pametnog i tako duhovitog neću naći, da nema šanse da nađem boljeg od njega. Već za vrijeme našeg prvog razgovora meni je bilo jasno – to je to. Tu sam bila jasna samoj sebi, a onda i njemu. Mili je trebalo nekoliko mjeseci da shvati, kao što je shvatio i moj otac – bolje se sa mnom ne raspravljati. Šalim se. Mile se jednostavno nakon nekoliko mjeseci tome prepustio. Znači, mi smo zajedno već na mojoj četvrtoj godini studija i vrlo brzo se dogovaramo da imamo dijete. I krajem četvrte godine studija ostajem trudna. Tijekom pete godine, u ožujku, rodio se Vito. To je bilo super. Uopće nisam pauzirala. - prisjetila se. Ivana i Mile imaju dvoje djece, sina Vitu i kći Mašu.