Glumac iz serije 'Zabranjena ljubav' promijenio ime, podučava jogu i direktor je u firmi

Davne 2004. Hrvatska je dobila svoju prvu domaću sapunicu - legendarnu 'Zabranjenu ljubav'. Emitirala se na tad novoj RTL televiziji, a dogurala je do 805. epizode prije nego je 2011. ukinuta. Iako se serija prestala snimati zbog slabe gledanosti, na svojim je počecima držala visoku gledanost, a dobivala je i puno medijske pozornosti. Većina glumaca nije imala iskustva i Zabranjena ljubav bila im je prvi pokušaj u bavljenju glumom. Naravno, nekima od njih bila je odskočna daska u daljnjoj profesionalnoj karijeri, dok su se drugi odmah povukli iz javnosti i počeli se baviti drugim, manje eksponiranim zanimanjima. Kroz seriju je prošlo mnogo glumaca, a mi smo se prisjetili Marka Čabova (47) koji je utjelovio lik Nikole. Bornin ljuti protivnik u borbi za Anino srce bio je Nikola Benčić . U njega je nesretno bila zaljubljena Tina Bauer koju je igrala pjevačica Antonija Šola, a ona je danas poznatija po glazbenoj, nego glumačkoj karijeri.

Naime, nakon prve hrvatske sapunice Marko se pojavio i u RTL-ovoj uspješnici 'Ruža vjetrova', a posljednjih ga se godina uopće ne može vidjeti u javnosti. Pronašli smo njegov profil na društvenoj mreži Facebook i utvrdili kako je promijenio ime u Atam Puri. Osim toga, i na LinkedIn mreži se također predstavlja pod tim imenom te je u opis stavio kako obnaša dužnost direktora u firmi 'Source Smarter d.o.o.'. Primijetili smo i da obožava jogu te smo pronašli fotografije na kojima podučava polaznike ovom disciplinom i načinom življenja.

Foto: Facebook

Podsjetimo, osim s glumom, ovaj 47-godišnjak bavio se i manekenstvom, ali i bauštelom. I dok su mnogi u nevjerici 2011. tražili skrivene kamere vjerujući da Marko na gradilištu snima reklamu za neki mačo proizvod, žuljevi na njegovim rukama dokazali su da nije bilo mjesta reflektorima. - Bauštela nikada nije bila daleko od mene. Čak sam i u seriju 'Zabranjena ljubav' otišao ravno s gradilišta na kojem sam čistio zgradu od ulja. No, tako je to. Kad bih mogao živjeti od manekenstva i glume, bio bih i te kako sretan. Kako ne mogu, tj. nisam čovjek koji vuče ljude za rukav i pristaje na štetne kompromise, tako nastojim pratiti životne smjerove kako dođu i bez plana uskočiti u njih. Dakle, ako bi mi netko sada ponudio ulogu na osnovi mog talenta, prihvatio bih je i bio iznimno zadovoljan. No, kako se to ne događa, radim na baušteli za 20 kuna po satu i osjećam se korisnije i bolje nego da živim 'život glumca bez uloge' - priznao je tada za Večernji list i dodao da su ga tada ljudi na ulici znali često prepoznat.

- Ma naravno da me prepoznaju, pa ja i danas nosim svaku reviju u gradu, a i reklama u kojoj reklamiram pivo danas ide na svim programima u udarnim terminima. Upravo se reprizira i serija 'Zabranjena ljubav'. No, rad na baušteli čini me nekako pristupačnijim ljudima koji ne žive pod reflektorima i u svijetu medija. Ja iskreno volim taj svijet, posebno glumu, ali ona ne otkriva mene, već lik koji glumim, za razliku od bauštele koja me predstavlja upravo onakvim kakav jesam. Mnogima je neshvatljivo da čovjek koji navečer šeta modnom pistom ujutro navlači radnu manduru i odlazi na posao. No, to posebno zabavlja moje kolege s bauštele. Koliko god nekada rano ujutro na minusu i vjetru mrzim otići na posao, priznajem da je rad na baušteli itekako koristan za pročišćavanje uma. Naime, gluma se temelji na dobrim i lošim emocijama koje u potpunosti okupiraju um, a teškim radom na baušteli sve te loše emocije mogu izbaciti iz sebe. Upravo zbog toga što ne mogu pobjeći od tih silnih emocija mnogi se glumci okrenu alkoholu ili opijatima - zaključio je.

