Supruga našeg boksača pozirala gola: Pokazala trudnički trbuh, a grudi sakrila od pogleda

Još jedna mamica iz mog kluba trudnica upravo radja...moja curka i ja ostajemo kao šećer na kraju...Lakše je prolaziti sve trudničke tegobe i radosti kada ih djeliš i množiš sa predivnim ženama koje prolaze isto što i ti... @tam_tam_y @martinamartinovich @petra__klaric @fashion_rhytm @ivanajb_ hvala vam 🙏 Svakim sam danom sve veća i sve svjesnija da moj najljepši poklon uskoro stiže...i čekam ju raširenih ruku i otvorenog srca...Nekako imam osjećaj da će uraniti i da se jako veseli preseliti se iz mog trbuha u moj zagrljaj ❤️ To be continued... 💕 #pregnant #34weeks #babybump #pregnancyphotography #portraitphotography #love #blessed #thankful

A post shared by Petra Božić (@petra_in_wonderland) on Nov 4, 2019 at 4:21am PST