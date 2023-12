FOTO Dino Merlin raspametio zagrebačku publiku na prvom od četiri koncerta: 'Ja sam jako zahvalan'

Nakon Aleksandre Prijović, na pozornicu zagrebačke Arene sada stao je veliki Dino Merlin! On je u petak 8. prosinca održao prvi od zakazana čak četiri koncerta u Zagrebu i uspješnom turnejom "Mi" još jednom oduševio, rasplesao i raspjevao obožavatelje koji su za ovaj prvi koncert ulaznice ugrabili u manje od jednog dana. Merlin je zato u Areni i sutra, 9. prosinca dok su preostala dva dana zakazana za sljedeći tjedan, 15. i 16. prosinca.

Uoči koncerta Dino je za RTL otkrio da će na svakom koncertu biti iznenađenja, a večeras je to bila pjevačica Senidah.

- Lijepo mi je večeras ovdje i impresivno je to sve čuti, ali iako ja jesam sam, iza mene je cijela jedna vojska ljudi koji su me pratitli cijelo vrijeme, prvo moj tim, a drugo i moja publika. Ja sam jako zahvalan, oni su mi jako važni. Što su oni sve mogli raditi danas.. - kazao je Merlin.

- Senidah je jedna perfektna umjetnica koja je meni zapala za oko i snimili smo duet "Dođi" i tako sam sretan što je ona večeras tu - otkrio je.

Podsjećamo, Merlin je u sklopu turneje „Mi“ zakazao 12 arena – četiri u Beogradu, četiri u Zagrebu i po dvije u Skopju i Zürichu. Niz koncerata u beogradskoj Štark Areni, bosanskohercegovački kantautor dodatno je uveličao pozivanjem svojih glazbenih kolega kao specijalnih gostiju iznenađenja. Tako je na jednom, drugom po redu, koncertu publiku iznenadio pojavom jedne od najvećih regionalnih zvijezda – Zdravka Čolića.

VEZANI ČLANCI

Tijekom izvođenja pjesme 'Da ti kažem šta mi je', Merlinu se na pozornici pridružio Čolić. Čim je kročio na pozornicu, Arenom se prolomio pljesak i gromoglasne ovacije, nakon čega mu je Merlin uputio i emotivnu dobrodošlicu:

''Dame i gospodo - Zdravko Čolić! Imao sam tu sreću da sam kao dječak bio na njegovom prvom Koševu. To je bio spektakl. Bili su laseri i svirao je bend iz Londona. Bio je to moj Čola, i sad smo tu zajedno'' - rekao je Merlin te dodao da mu se divi još od tada pa sve do danas.

- Kakva vijest, kakva publika, kakvi ljudi... Ovi koncerti u prosincu postat će novi praznici ljubavi i emocija i našu emotivnu vezu će zauvijek učiniti neraskidivom, kazao je, vidno ganut, glazbeni superstar iz Sarajeva nakon što je primio vijest o još jednom trijumfu i rekordu koji je postigao u svojoj bogatoj karijeri.

Posljednji put nastupio je u Areni Zagreb u prosincu 2016. u okviru svjetske turneje "Hotel Nacional" koja je okupila gotovo milijun posjetitelja na čak četiri kontinenta. Vijest o njegovu povratku u Zagreb daleko je odjeknula jer već sedam godina hrvatska metropola željno iščekuje ovog umjetnika. Sjetimo li se prošlogodišnjih rasprodanih koncerata u prvom dijelu dvoranske turneje - u Rijeci, Zadru, Osijeku, Varaždinu, u svakom je gradu bio isti problem - nije bilo dovoljno karata za sve koji su htjeli uživati u neponovljivom doživljaju njegovih koncerata.

VIDEO Nepoznati detalji iz života Olivera Dragojevića: Sestre mu preminule prije nego se rodio