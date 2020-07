'Suprug i ja volimo voditi polemike o politici, i naravno da se nekad ne slažemo'

Sučeljavanje Davora Bernardića i Andreja Plenkovića na RTL-u nije bilo poput tipičnih političkih debata koje smo navikli gledati uoči izbora i ovaj put vodila se moderirana diskusija sudionika o svim aktualnim pitanjima dok su kandidati u studiju sjedili sučelice. U ulozi voditeljice i moderatorice ove debate našla se Damira Gregoret, novinarka s dugogodišnjim iskustvom koju od početka karijere privlači isključivo političko novinarstvo. Damira je poznata po svom izravnom pristupu u razgovoru s političarima i uvijek će postaviti prava pitanja koja su od interesa javnosti te će inzistirati na odgovoru. Kako ocjenjuje kampanju ovih parlamentarnih izbora, polemizira li sa suprugom Igorom Bobićem o politici i kako usklađuje privatne i poslovne obveze, otkrila nam je u intervjuu.

Kakve su bile reakcije nakon sučeljavanja Bernardić – Plenković, dio korisnika interneta pohvalio vas je, a drugi dio smatra da niste dovoljno sudjelovali i kontrolirali sučeljavanje, što vi kažete?

Da je u sučeljavanju uvijek fokus na sugovornicima. Uz to, ovakva forma koncepcijski je nešto potpuno drukčije od svega što smo dosad vidjeli u Hrvatskoj. Cilj je bio da kandidati sami sebe potpuno razotkriju. Izvuku jedan od drugoga ono što oni zapravo jesu. I to su građani vidjeli. Sav sjaj i bijedu.

Jeste li očekivali da će cijelo sučeljavanje otići u smjeru u kojem je otišlo i tko je po vama izvukao deblji kraj?

Koncepcijski je to bio cilj, ali nadala sam se da će se više obraćati građanima s konkretnim stavovima, a ne isključivo napadati jedan drugoga. Na to sam upozoravala, no sadržaji njihovih poruka govore o njima samima. I dobro je da građani to vide i sami donesu procjenu, a onda i političku odluku. S novinarske strane smatram da je krajnje nekorektno što je Andrej Plenković prozvao ad hominem novinarku Sever, na što sam i u debati reagirala.

Parlamentarni izbori uvijek su zanimljiv period u novinarskom svijetu, a ove su godine i dodatan izazov jer je uza sve prisutna i pandemija koronavirusa, kako to utječe na vaš posao?

Parlamentarni su izbori vrhunac izbornih ciklusa, ali prvi put od rata održavaju se na ljeto i da, u sjeni epidemije koronavirusa. Naravno da to utječe i na novinarski posao pa i samo praćenje kampanje koja je znatno ograničena. Za ovu godinu općenito nemam neke riječi hvale. Sumnjam da ima onih koji su posebno oduševljeni.

Kako biste ocijenili kampanje stranaka, iskače li netko dobrim primjerom ili se zapravo nije puno toga promijenilo?

Kampanja je i prije ponovnog rasta broja zaraženih bila neinventivna i mlaka. Nitko nije znatno koristio razdoblje pretkampanje, tako da se u tom kontekstu i može reći da se zapravo i nije puno toga promijenilo.

U ponedjeljak ste odradili duel Plenković – Bernardić, koliko su stresni takvi dueli i, kad ih pogledate kasnije, promislite li; pa možda sam trebala pitati i ovo, reagirati drukčije... Kako se uopće pripremate za takve razgovore?

Priprema je uvijek važna, a bez samokritičnosti nema ni napretka. Na takav način uvijek pristupam. Doza stresa uvijek je prisutna, ali više kao adrenalin. Kod ovakvog tipa sučeljavanja moja je pozicija drukčija od uobičajene kada radim intervju, priču, odlazim na teren jer su intervencije u ovakvim formama minimalne.

Često ističete da vas privlači samo političko novinarstvo, što je tako magično i privlačno u politici?

Pruža priliku da propitujete i suočavate političare s odlukama koje su dobre, loše pa i lažne. Bez dvojbi novinarstvo čini društvo boljim.

Poznati ste po svom izravnom pristupu u razgovorima s političarima, neki će reći i da ste drčni, živcira li vas onda kad ne dobijete i jasan odgovor sugovornika?

Naravno. Pragmatičnost i kalkuliranje iscrpljuju, ali ne treba građane podcjenjivati. I takvo izbjegavanje odgovora razotkriva političare.

Pretpostavljam da se u vašem inboxu nađu nezadovoljni gledatelji, što vam najčešće zamjeraju i kako se nosite s tim kritikama?

Svašta se tu nađe; od toga što sam pitala, a što nisam do osobnih uvreda. To je u ovom, javnom poslu – tako. S tim treba živjeti ili mijenjati posao. Ja sam odabrala ovo prvo.

Kritizira li vas suprug Igor Bobić, vodite li kod kuće žustre rasprave na temu posla, politike...

Međusobno se podupiremo na svakom planu pa tako i na poslovnom, a to podrazumijeva i da si dijelimo i pohvale i kritike. O politici volimo polemizirati i naravno da se nekad slažemo, a nekad ne.

Novinarski posao nema baš radno vrijeme, kako vi i suprug uspijevate uskladiti roditeljske obveze s poslom, imate li pomoć baka i djedova koji uskaču kad treba čuvati vašu kćer?

Moji su roditelji dobar dio godine u Zagrebu i da se nisu odlučili za taj iskorak, teško da bismo se oboje mogli baviti ovim poslom. Zato sam im beskrajno zahvalna.

Tijekom pandemije i karantene mnogi su svladali neke nove vještine, neki su brakovi propali, žene su kukale što ne mogu frizeru, koje ste vi benefite izvukli iz karantene, a koje loše stvari iz tog perioda želite zaboraviti?

Psihički je to razdoblje svima bilo jako teško. Pogotovo kada je uza sve to Zagreb pogodio potres kakav nije zabilježen 140 godina. Nisam stigla svladati neke nove vještine jer sam radila i bila na terenu tijekom cijelog razdoblja, ali ritam je ipak bio sporiji pa smo kći Bianka, suprug i ja provodili više vremena zajedno i zapravo bili povezaniji nego ikada.

Mislite li da smo izvukli neku pouku iz situacije s koronavirusom ili ćemo ovo sve brzo zaboraviti i kako ste kao mama svojoj kćeri objasnili da bude oprezna?

Svaka krizna situacija budi nadu da društvo iz toga uči i biva bolje, tako sam mislila tada jer je zaista postojao viši stupanj solidarnosti i brige. No da, čini mi se da se to brzo izgubilo. S kćeri puno razgovaram o svemu pa smo tako razgovarale i o koronavirusu i ona je to bez problema jako odgovorno shvatila.

U kojim situacijama požalite što ste napustili Split i preselili se u Zagreb? Što vam više nedostaje, Split ili Splićani?

I jedno i drugo, ali ipak više ljudi, rodbina i prijatelji. U mnogim situacijama uhvati me nostalgija, posebno na proljeće i ljeti. Ne mogu reći da sam požalila, ali da se nekad preispitujem, to da.

Ozbiljni ste i staloženi pred kamerama, a da nedjeljom zavirimo u vaša četiri zida, kakvu bismo Damiru vidjeli?

Sigurno je da se više smijem. Uvijek i iz ozbiljne situacije pokušavam izvući vedru stranu, pogotovo tijekom slobodnog vikenda. Izlet u prirodu, tenisice i trenirka, ljeti odlazak na more – moj san snova.

Koji vas strani političar oduševljava svojom retorikom i s kim biste baš s guštom napravili intervju?

S premijerkom Novog Zelanda Jacindom Ardern. Volim jake i sposobne žene koje čvrsto stoje na zemlji.

Pratite li trendove news novinarstva u svijetu, koliko im je vaš RTL blizu ili daleko?

Često gledam CNN i Sky news, od kojih su hrvatski standardi daleki. No RTL je od kraja prošle godine prešao na kompletno nov sustav, paralelno s najmodernijim i najvećim studijem u državi koji pruža mogućnosti iskoračiti iz okvira i to pokazujemo svakodnevno.

Kći Bianka ima vaše dalmatinske i suprugove slavonske gene, koji su izraženiji?

Kombinacija, ali ja ću uvijek reći da su dalmatinski izraženiji.

U ovo vrijeme kada je sve neizvjesno teško je išta planirati, ali imate li barem neki okviran plan kako ćete se i gdje odmarati nakon cijele strke oko izbora, korone?

Neće me ništa zaustaviti u odlasku u Dalmaciju. Sad već tradicionalno u Split i na Brač. Šum mora uz kćer, supruga, roditelje i prijatelje. Bez stresa, šminke i ikakvog opterećivanja. Jedva čekam!

