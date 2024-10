Suprug Blanke Vlašić progovorio o pojačanju u obitelji, ali i hoće li preseliti u Hrvatsku

Televizijski voditelj i suprug Blanke Vlašić Ruben Van Gucht gostovao je u emisiji Radio2 Weekwatchers i progovorio o obiteljskom životu, ali i mogućnosti preseljenja u Hrvatsku.

Slušateljica ga je upitala hoće li on i Blanka dobiti pojačanje u obitelji, nakon što su 2022. dobili sinčića Monda.

"Tko zna, možda će jednog dana doći do proširenja obitelji", rekao je i tako iznenadio voditeljicu emisije pa dodao: "Rekao sam - tko zna. Nisam rekao da se već dogodilo." Voditeljica mu je rekla da je "vrlo sretna sa svoja četiri dečka", no Ruben je odgovorio: "Toliko daleko sigurno nećemo ići."

Uz to, progovorio je i o preseljenju u Hrvatsku, s obzirom da Blanku i Monda često posjećuje u njezinom rodnom Splitu.

'Vidim da bi se to moglo dogoditi. Kad moj sin bude malo stariji i kad bude imao svoje hobije', rekao je Ruben, na što mu je kolegica dobacila: 'Kada postane zabavno, onda ćeš ga pomoći odgajati. Ali briga je veća kad su manji. Tu moramo biti iskreni'.

'Ne, sada je također zabavno. Uvijek je zabavno. Moja majka je uvijek govorila: 'Mala djeca, male brige, velika djeca, velike brige'. Dakle, briga uvijek postoji kad postanu stariji', zaključio je.

Podsjetimo, par se vjenčao u svibnju 2022., a šest mjeseci kasnije, na Blankin 39. rođendan, postali su roditelji sinčića Monda.

Podsjetimo, Ruben je izvještavao tijekom nedavno održanog europskog prvenstva u nogometu o ovom natjecanju održanom u Njemačkoj. Jedno od javljanja bilo je i iz njegove hotelske sobe kada su se u kadru iza njega na krevetu vidjele, navodno ženske noge, prenosili su to strani mediji. Kada je shvatio da je u kadar ušao i prizor koji nije htio da gledatelji vide Ruben je pokušao namjestiti šalicu na stolu tako da se noge ne vide.

Ovaj događaj potaknuo je glasine o Rubenovoj izvanbračnoj aferi, a on je sada u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju otkrio da su noge koje su bile u kadru zapravo bile Blankine. "To je zapravo naša snaga. Naviknuo sam na pritisak medija u Belgiji. U ovom sam poslu već 15 godina. A Blanka je svjetski poznata sportašica. Takve stvari ne utječu na nas. Čujemo se svakog dana, stalno. Što god ljudi pričali, to nama nije važno", izjavio je Ruben, pa dodao da Branka neće tamo doći. "Zvali su je da dođe, ali ipak neće. Nije baš zgodno zbog Monda. Tek mu je godina i osam mjeseci. Htjela bi gledati atletiku, a tu su sva finala navečer kada Mondo već mora na spavanje", komentirao je.

