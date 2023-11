Sudionik showa Nove TV prijetio pištoljem pa udario dečka bivše djevojke: 'Bio sam isprovociran'

Matej Margarin, 27-godišnji tesar iz Poznanovca, široj javnosti poznat kao sudionik showa "Farma" Nove TV 2018. godine, optužen je da je u travnju ove godine navečer oko 23.15 prijetio i fizički napao drugog muškarca u nakani da ga ustraši. Prema optužnici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, nazvala ga je bivša djevojka i ispričala da ju je njezin dečko ozlijedio i držao zatočenu u stanu, pišu 24 sata.

Margarin ga je nazvao i rekao: 'Imam doma metke i pištolj, bilo bi mi žao da ih potrošim na tebe, nemoj se meni smijati, daj mi 10 minuta i doći ću do tebe'.

Nakon toga je oko 00,30 sati zajedno s djevojkom koju je muškarac tukao i svojom zaručnicom došao do parka u kojem se nalazio muškarac, prišao mu i nekoliko puta ga udario šakom u glavu, nakon čega je otišao, navodi se u optužnici.

- Ne posjedujem nikakvo oružje. Istina je da sam ga udario, no bilo je u samoobrani. Morao sam, branio sam svoju zaručnicu kojoj je prijetio u porukama. To sam priznao na sudu. Muškarca ne poznajem otprije i nije istina da je on dečko moje bivše djevojke. Ta žena nije moja bivša djevojka, već prijateljice moje zaručnice, kazao je Matej za 24 sata.

Državno odvjetništvo predlaže kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci s time da se izrečena kazna neće izvršiti ako farmer u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo. Također, predlažu da se Margarinu uvede zabrana približavanja muškarcu na razdaljinu manju od 100 metara.

Inače, Matej je kao dječak ostao bez roditelja i boravio je kod nekoliko udomiteljskih obitelji. Bio je i u domovima za nezbrinutu djecu. Uskoro ga je posvojila njegova sadašnja obitelj s kojom je Matej konačno pronašao sreću.

– Izgubio sam roditelje, nakon toga bio sam u par udomiteljskih obitelji i u domu, nakon čega sam se vratio u Zagorje i tamo me posvojila moja obitelj. Naučili su me kako živjeti, kako raditi i to na farmi na kojoj sada živim. Jako sam sretan i ništa mi ne nedostaje – izjavio je Matej u najavi emisije Farma.

Margarin je 2021. godine osuđen na kaznu zatvora od 120 dana uvjetno na rok od 12 mjeseci jer je 14 puta u 15 dana prekoračio brzinu tijekom vožnje. Kažnjen je sa 100.000 kuna te mu je izrečena zabrane upravljanja motornim vozilom 'B' kategorije u trajanju od dvije godine. Njega je 2020. godine u Bedekovčini snimila nadzorna kamera kako vozi brže od dozvoljene brzine.

