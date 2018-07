Strašne optužbe na račun pjevačice: 'Drogirana Nataša me tukla'!

Luka Lazukić, suprug srbijanske pop zvijezde Nataše Bekvalac jučer je na sudu iznio obranu u kojoj tvrdi kako nije bilo nikakvog nasilja s njegove strane, a za sve optužbe je, tvrdi, kriv Natašin PR tim. Dodao je i kako je Nataša tog dana bila pod uticajem alkohola, te da je koristila narkotike.

- Nataša je osmislila kako da me lažno optuži da bih u javnosti bio označen kao nasilnik. Motiv za ovo je novac. Nataša je ranije bila sklona samoozljeđivanju, ali sam ja takvo stanje pripisivao postporođajnoj depresiji. Sve sam joj tolerirao, gledao sam na to kao na njene hirove. Kobnog jutra, ja sam bio napadnut s njene strane, nisam je udario, već sam je samo pomaknuo od sebe. Branio sam se jer me je izbezumljena udarala šakama po rukama. Smrdila je na alkohol, a imam saznanja da je koristila narkotike. Zbog toga inzistiram na vještačenju - navodno je kazao Lazukić na suđenju, potvrdio je izvor Kuriru. Lazukić je u više navrata dodao kako je Nataša pokušala zloupotrijebiti obiteljski zakon.

- Želim istinu iznijeti na vidjelo, ne samo zbog sebe već i zbog drugih žena, kao i muškaraca. Nataša je zloupotrijebila zakon koji štiti žrtve nasilja i zbog takvih kao što je ona pravim žrtvama se ne pridaje značaj. Čime je moja žena zadužila državu da se ja lažno optužim za tako gnjusan čin, a da ona bude glavna zvijezda u medijima? Njeno pojavljivanje na prošlom pretresu zapravo je marketinški trik i njena farsa jer nije ni bila pozvana. Inače, meni i mojoj obitelji su amputirane duše jer ne možemo vidjeti moju kćer - kazao je Lazukić.