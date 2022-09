Što se događa? Glumica u suzama napustila kuću manekenke koja je zabrinula javnost čudnim ponašanjem

Javnost je posljednje vrijeme jako zabrinuta za manekenku Caru Delevingne (30) i njezino ponašanje koje je, primijetili su, jako čudno gdje god da se pojavi. Nedavno se pojavila u zračnoj luci u Los Angelesu gdje je uhvaćena dok je čekala let, a svjedoci tvrde kako nije mogla kontrolirati pokrete tijela u nekim trenucima, te da joj je ispadao mobitel iz ruku, a na snimkama je vidljivo i da okolo hoda bosa, odnosno samo u čarapama. Manekenka je izgledala nervozno i kao da se ne može zaustaviti.

To se dogodilo tek nekoliko dana nakon festivala Burning Man, gdje su svjedoci rekli kako se nije ni tuširala ni jela par dana dok je bila tamo.

Njezina bliska prijateljica, glumica Margot Robbie sad je uhvaćena kako izlazi iz kuće slavne manekenke vidno uznemirena i u suzama. 32-godišnja Margot viđena je nakon što je napustila unajmljeni dom u zapadnom Hollywoodu u kojem Cara živi, a po fotografijama se vidi da nije mogla savladati emocije. Rukama je skrivala uplakano lice, a nosila je mali kofer i nešto što je izgledalo kao plastična vrećica puna toaletnih potrepština ili lijekova. Odatle se uputila u međunarodnu zračnu luku u Los Angelesu. Fotografije pogledajte OVDJE.

Robbie je ranije snimljena i u društvu Carine sestre Poppy koja se u posljednje vrijeme ne odvaja od nje. Obitelj slavne manekenke navodno je jako zabrinuta, zbog čega razmatraju moguću intervenciju.

Cara se trebala pojaviti u New Yorku na predstavljanju svoje modne kolekcije u čast preminulom dizajneru Karlu Lagerfeldu, no nije došla, a isto je bilo i za dodjeli Emmyja na koju su ju očekivali zajedno sa svojim kolegama iz serije "Only Murders in the Building stars".

