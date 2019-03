Što nam nose 'Ljepotice i genijalci'? Pitali smo stručnjake što kažu o novom reality formatu u Hrvatskoj

“Ljepotice i genijalci” novi je show koji je od ovog tjedna prikovao gledatelje za male ekrane. Riječ je o projektu Nove TV koji pred kamerama spaja na prvi pogled nespojivo – atraktivne djevojke i okorjele “geekove” koji zajedničkim snagama moraju svladati brojne zabavne izazove.

Uspiju li u tome, smiješi im se novčana nagrada od 200 tisuća kuna. Ovaj sociološki eksperiment već je godinama neizostavan dio američke zabave, a sada je, s ciljem da sruši stereotipe, stigao i kod nas.

Utvrđuju stereotipe

No pitate li stručnjake, ovakvi TV formati ne da ih ruše, nego ih utvrđuju. S time se slaže i poznata aktivistica za ženska prava Sanja Sarnavka. – Takvim reality emisijama samo se potvrđuju stereotipi i upravo se zbog toga, unatoč svim zakonima i pričama o ravnopravnosti spolova, teško mijenjaju tradicionalna uvjerenja da su frajeri pametni, a žene lijepe i glupe.

To je jednostavno teško prebroditi – smatra Sarnavka koja napominje da ovaj TV show nije jedini koji tome pridonosi.

– Vidjeli smo to i u emisijama “Ljubav je na selu” i “Gospodin Savršeni”. Izgled žene gotovo je uvijek ključan u takvim formatima koji su izuzetno gledani i naravno da se tako stereotipi utvrđuju. Nažalost, naša se patrijarhalna realnost potvrđuje takvim zabavnim emisijama što je tužno – smatra bivša čelnica udruge B.a.B.e.

Unatoč tome što su u ovom showu predstavljene ponajprije kao “ljepotice”, većina kandidatkinja može se pohvaliti i visokim obrazovanjem, no ono je često stavljeno u drugi plan. – Živimo na tržištu rada na kojem se više plaća izgled nego pamet, no to ne mora biti nužno loše. Ako žena koristi vlastiti izgled da bi došla do nekog pametnijeg cilja, to je potpuno opravdano, međutim vrlo često te djevojke sanjaju veliki uspjeh ne razmišljajući o tome da se on ne postiže preko noći – kaže Sarnavka koja se osvrnula i na trend golišavosti na koji nije imun gotovo nijedan reality format.

– Kad smo radili dokumentarni film “Posao snova”, o estradi u BiH, sjećam se da je Lepa Brena rekla jednu izvrsnu rečenicu: ‘Možeš se ti skinuti, ali sad se skidaju gotovo sve žene, možeš ići na svoj izgled, ali i on će proći, moraš imati mozak da znaš što ćeš s tim skidanjem napraviti’ – rekla je Sarnavka.

Svi komentiraju izgled

Zanimljivo je i stručno mišljenje sociologa Brune Šimleše koji kaže da ova emisija vrvi stereotipima.

– Sociološki eksperimenti imaju prostora u TV showu, iako se ne mogu oteti dojmu da je ovdje riječ o dodatnom banaliziranju ionako stereotipa. Sve polazi od pretpostavke da “geekovi” imaju slabe društvene vještine, a da su ljepotice praznoglave što ne mora imati nikakve veze s istinom – kaže Šimleša i dodaje kako to nije ništa čudno jer živimo u kulturi opsjednutoj izgledom, pogotovo ženskim.

– Malo tko će komentirati kako izgleda neki političar, malo više kako izgleda neki sportaš, a realno, svaka političarka i sportašica znaju da ih mnogi gledaju, primarno ili čak jedino, na temelju izgleda. I… što vi kažete na predsjedničinu novu frizuru? Vjerujem da bi ta anketa imala više odgovora na našim portalima nego kako zaštititi djecu i žene od obiteljskog nasilja – objašnjava Šimleša.

A tko su ljudi koji sudjeluju u ovakvim showovima, svjesni da većina TV publike neće blagonaklono gledati na to te da će ih vrlo vjerojatno pokopati kritikama. Šimleša kaže da odgovor leži u vlastitom promoviranju.

– Najčešće je riječ o ekshibicionizmu ili želji da se jednim korakom preskoči nekoliko stepenica u karijeri. Realno, mnogi su slična pojavljivanja iskoristili za pokretanje uspješnih profila na društvenim mrežama, a nekako mi se čini da se mnogim 20-godišnjacima to čini kao posao snova. Gledao sam neke strane formate istih showova koji se prikazuju kod nas i kod njih je kvaliteta osjetno veća.

Ne samo produkcijska nego baš u profilu ljudi. To su ljudi s kojima se možeš povezati, s kojima ćeš suosjećati, a ne oni koji izazivaju podsmijeh. Smijemo se s njima, a ne njima. Ali to je stvar producenata koji biraju takve kandidate, čast izuzecima – zaključio je Šimleša.

