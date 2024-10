Što je 'ružičasti kokain' koji je Liama Paynea koštao života? Koriste ga i Hrvati, a najčešće ne sadrži kokain

Pokojni glazbenik Liam Payne, inače bivši član propalog boy benda One Direction, preminuo je prošle srijede nakon pada s balkona koji se nalazi na trećem katu hotela u Buenos Airesu. Sada su objavljeni i preliminarni rezultati toksikoloških nalaza koji su pokazali kako je Liam u svom tijelu imao tragove više droga tijekom nesreće, piše britanski The Guardian.

"Djelomičnom autopsijom otkriveno je kako je Liam u tijelu imao tragove kokaina, benzodiazepina, crack kokaina te takozvanog 'ružičastog kokaina' koji je kombinacija metamfetamina, ketamina i MDMA, kako su rekli anonimni izvori upoznati s rezultatima toksikoloških testova. – Djelomična autopsija otkrila je da je Liam Payne imao više supstancija u svom tijelu kada je pao s balkona trećeg kata svoje hotelske sobe. Te tvari uključivale su 'ružičasti kokain' – rekreacijsku drogu koja je obično mješavina nekoliko droga, uključujući metamfetamin, ketamin, MDMA i druge – kao i kokain, benzodiazepin i crack. U njegovoj hotelskoj sobi pronađena je i improvizirana aluminijska cijev za unos droge", pisalo je u izvješću.

Anonimni izvor rekao je da preliminarno toksikološko izvješće pokazuje da je pjevač bio izložen kokainu, ali je naglasio da ti početni rezultati ne nude točno očitanje o tome kolike su količine te droge bile u njegovoj krvi u trenutku smrti. Konačni toksikološki rezultati neće biti objavljeni u javnosti još nekoliko tjedana. Argentinski istražitelji u Payneovoj hotelskoj sobi pronašli su razne supstancije, a kako prenose britanski mediji, s balkona je pao u stanju "polunesvjestice ili potpune nesvjestice". Osim toga, istražitelji sada pokušavaju utvrditi tko je pjevaču prodao drogu, a osoblje hotela u kojemu se dogodila nesreća pod istragom je zbog sumnje da su mu upravo oni nabavljali nedozvoljene supstancije. Sumnja se da su sobar i još jedan član osoblja sakrili drogu u kutiji sapuna koju su kasnije detektivi pronašli u njegovoj sobi.

– U hotelu su bila dva muškarca koja su Liama opskrbljivala drogom. Slali su taksije da preuzimaju pakete za njega. Jedan od tih muškaraca radio je u odjelu za čišćenje. Nakon Liamove smrti primijetili su da je jedan taksi poslan na zaposlenikovu kućnu adresu. Upravitelj hotela pitao ga je zašto je taksi otišao na njegovu kućnu adresu, a kad nije mogao dati dovoljno dobro objašnjenje, dobio je otkaz – rekao je medijima prijatelj pokojnog glazbenika.

A što je zapravo "ružičasti kokain"?

"Ružičasti kokain" je sintetička droga koja može izazvati niz ozbiljnih smrtonosnih učinaka. Nazvan je po svojoj ružičastoj boji koja se dobije korištenjem boje za hranu, a najčešće uopće ne sadrži kokain. To je snažna mješavina nekoliko različitih tvari, uključujući ketamin, MDMA, amfetamine kao što je metamfetamin i slično, a koriste se i legalni stimulanti kao što je kofein. Kako prenosi Daily Mail, postoji nekoliko različitih recepata za ovaj "koktel sintetičkih droga". Nekoliko sastojaka ove mješavine mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući srčani i moždani udar. Ova je mješavina još poznata i kao "tuci", "tusi" ili "Pantera Rosa", a potječe iz Kolumbije. Međutim, raširila se i u SAD-u, Španjolskoj te u Ujedinjenom Kraljevstvu, piše The Guardian.

Stanje u Hrvatskoj s drogama i nedopuštenim supstancijama

Inače, u Hrvatskoj, kao i u cijeloj Europi, liječeni ovisnici o drogama sve su stariji tako da im je sada prosječna dob 42 godine, najviše ih je u Istarskoj županiji, a eksperimentirati s drogama počinje se već sa 16 godina, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Lani se liječilo 5875 ovisnika, pretežno muškaraca u 40-im godinama života, što je gotovo 2000 manje nego prije deset godina. Primjerice, 2013. liječilo ih se 7857. U posljednjih deset godina prosječna dob liječenih ovisnika povećala se za osam godina, a sve je manje onih koji prvi put ulaze u tretman, navodi se u HZJZ-ovu Izvješću o osobama liječenima zbog zloporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2023.

Eksperimentiranje s drogama počinje u dobi od oko 16 godina, no najmlađi liječeni ovisnik imao je 13, a najstariji čak 72 godine. S uzimanjem heroina prosječno se počinje s 20 godina, a prođe i po 11 godina od tada do javljanja na tretman zbog ovisnosti. Kanabis je najzastupljenija ilegalna droga, a na drugom mjestu je kokain. No na liječenje dolaze najviše heroinski ovisnici (69,6 posto). Ovisnici o kanabinoidima imaju udjel od 10 posto, kokainski ovisnici četiri posto, a ovisni o amfetaminu 2,7 posto. Najviše ih živi s roditeljima, a oni najčešće i prvi otkriju ovisnost svog djeteta (u 54,1 posto slučajeva), slijede prijatelji pa policija (10,3 posto slučajeva). Pritom roditelji heroinskih ovisnika za problem najčešće doznaju tek nakon dvije do tri godine djetetove ovisnosti (31,8 posto).

Među liječenima zbog ovisnosti o opioidima, najveći broj ima završenu srednju školu (70,1 posto), a posebno ih pogađa nezaposlenost – 39,7 posto nigdje ne radi, 11,7 posto ih je imalo povremeno zaposlenje, a „na crno“ ih je radilo 8,9 posto. Kokain je najčešće konzumirana ilegalna stimulativna droga u Europi, koju je prošle godine koristilo oko četiri milijuna Europljana. Podaci sugeriraju da je kokain sve dostupniji u Europi, sa širom zemljopisnom i društvenom distribucijom, navodi HZJZ pozivajući se na europsko izvješće o drogama za 2023. godinu. Sve se češće injektiraju stimulansi poput amfetamina, kokaina i sintetičkih katinona, često u kombinaciji s drugim tvarima. Nove psihoaktivne tvari, poput ketamina, postaju sve dostupnije iako se o obrascima njihove uporabe i posljedicama još uvijek malo zna.

Na tržištu droga evidentirana je i pojava nove sintetičke smjese poput "ružičastog kokaina" koji sadrži ketamin, MDMA, i druge sintetičke tvari, često bez znanja konzumenata, čime se povećava rizik od nenamjernih posljedica. Uz kokain, čija zapljena bilježi rekordne razine, sve je veća raznolikost proizvoda od kanabisa. Prosječni sadržaj THC-a u smoli kanabisa udvostručio se u posljednjih 10 godina i nastavlja rasti (22,8 posto u 2022.).

