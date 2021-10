Slavko Štimac otkrio kako se osjeća nakon što se jedva izvukao kada je završio u bolnici

Glumac Slavko Štimac prije dva dan je proslavio svoj 61. rođendan, a publika se još uvijek sjeća filmova i replika iz filmova u kojima je glumio još kao dječak. Prvu ulogu imao je u filmu "Vuk samotnjak" Obrada Gluščevića iz 1972. godine, u razgovoru za RTL ispričao je kako ne voli baš gledati sebe na ekranu i prisjetio se kako je kao 11-godišnjak iz Perušića dobio svoju prvu ulogu i to kada je supruga redatelja Gluščevića došla u njegovu školu i tražila je dječaka koji zna dobro recitirati.

- Zanimljivo je da se ljudi poslije toliko godina sjećaju tih replika, srećem mlade ljude koji se nisu ni rodili kad sam snimao a znaju scene i replike iz tih filmova, a to valjda znači da ti filmovi i vrijede. Redatelji su me ispravljali ako bih nešto pogriješio i hvalili su me kad bi dobro odigrao i odmah upamtiš to i ne radiš iste greške - rekao je Štimac pred kamerama RTL-a. Od svoje 11 godine u svijetu je filma i glume i na Akademiju dramskih umjetnosti nije išao, ali glumio je u brojnim filmskim hitovima; "Sjećaš li se Doli Bel", "Ko to tamo peva", "Varljivo leto '68", "Salaš u Malom Rtu". Osjeća se zahvalno jer je upoznao puno divnih ljudi tijekom svoje karijere te godina koje je proveo u Americi gdje je snimio i film s Adrienom Brodyjem.

Zadnjih godina više se posvetio kazalištu, a dok je u lipnju pripremao novu predstavu "Da krenemo ispočetka" saznao je da ima koronavirus. Zbog obostrane upale pluća završio je u bolnici u Beogradu te je bio neko vrijeme i na respiratoru i jedva se izvukao.

- Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem, dobro sam, zdrav sam sada i dobro raspoložen.- rekao je glumac.

