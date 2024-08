Šteta bi bilo da ova serija prođe neprimijećeno. Radi se o klasiku s realnim predloškom i stvarnim ubojstvom

Under the Bridge, Disney+

Uovoj vrlo slaboj godini za serije i filmove, vrijedi odvrtjeti malo unatrag i pogledati što se nije stiglo. Under the Bridge je jedna takva serija pa ako već niste, svakako sjednite negdje dalje od ovog sunca i pogledajte je. Jedan je razlog Lily Gladstone koju smo upoznali u ovogodišnjem visoko očekivanom filmu Martina Scorcesea Ubojice cvjetnog mjeseca. Simpatična Gladstone krenula je u svijet visokobudžetnih produkcija s dva true crime uratka, jer kao što su Ubojice cvjetnog mjeseca napravljene po istinitom događaju tako je i s Under the Bridge. I oba su gotovo jednako šokantna, s time da je onaj po kojem je napravljena serija svježiji pa time i bolniji. Riječ je o ubojstvu Rene Virk, kćeri indijskih migranata u Kanadu koju su na svirep način ubile njezine školske kolegice. Lily Gladstone glumi policajku koja istražuje slučaj a pridružuje joj se autorica koja je za slučaj doznala iz medija i shvatila da seovdje radi o nečemu puno većemu nego je to tek ubojstvo tinejdžerice. Prema knjizi Rebecce Godfrey koju u seriji glumi Riley Keough i snimljena je ova serija za koju je šteta da prođe ovako neprimijećeno. Jer, radi se o klasiku s realnim predloškom, stvarnim ubojstvom, pa imamo elemente tinejdžerske serije sa svime što u takvom paketu ide, odnosima u obitelji, Reeninu majku glumi uvijek intrigantna Arche Panjabi, očito i rasom, a onda i klasičnim osobinama male zajednice koja se nađe u traumi. I u tom je okviru sve posloženo kako treba, ekipa je odigrala svoje kako treba, posebno treba istaknuti i Chloe Guidry koja tumači Josephine Bell, lidericu tinejdžerske grupe unutar koje Reena biva odbačena a onda i do smrti pretučena i bačena ispod mosta. Jasno je kako se serija dotiče i problema migranata i njihove integracije a sam je slučaj ubojstva Reene Virk u Kanadi bio pobudio ogroman interes, u to doba su tamošnji mediji tretirali slučaj kao dokaz kako postoji dubok problem ne samo vršnjačkog nasilja već se to nasilje događa među tinejdžericama. A sve su počiniteljice i jedan počinitelj među njima suđeni i presuđeni, iz razumljivih razloga njihova prava imena u seriji se ne objavljuju. Za Hulu u čijoj je produkciji serija nastala kažu kako je postao prava meka za true crime ponajprije zbog dokumentaraca, a ovo doista jest jedna dobra true crime serija. Za nas je još interesantno što je jedan od glumaca u seriji i prepoznatljivi Matt Craven a koji je hrvatskih korijena te se zapravo zove Matthew John Crnkovich. Under the Bridge dobra je serija kojoj se isplati pokloniti tjedno binganje.

Faye, MAX

Trebala je biti jedna od najvećih hollywoodskih zvijezda u povijesti, ali ostat će na korakdva od nekog kultnog statusa. Mnogi kažu kako je to zbog njezina karaktera koji je mnoge velike redatelje i glumce od nje tjerao, no nitko nije mogao osporiti kako je Faye Dunyway nesporno velika glumica. Ovaj dokumentarac Laurenta Bouzereaua, iznimno uglednog dokumentarista koji se ima čime i pohvaliti. Five came back priča je o petorici snimatelja iz Drugog svjetskog rata koji su kasnije postali velikim filmašima, napravio je dokumentarac i o još jednoj glumici koja nije dosegla koliko je vjerojatno trebala, a to je Natalie Wood, a pri kraju je i dokumentarac o Johnu Williamsu, kompozitoru koji je oplemenio Ratove zvijezda. Kod Faye nema misterije kao kod Woodove čija smrt do danas nije do kraja razriješena, no Bouzereau je očekivao ono što se o glumici mislilo, da je jogunasta i nemoguća za raditi, a ispalo je suprotno tako da se dobije jedna priča o velikoj divi koja je možda svjesna da nije i najveća, a mogla je biti.

Dražba, SkyShowtime

Ako i niste neki poklonik južnokorejskih serija, ima nas i takvih, ipak skrećemopozornost na Dražbu koja jedna efekta horor serija kakvu bismo teško pronašli u europskim pa i sjevernoameričkim produkcijama. A tema je – krađa organa. Priča je banalno jednostavna, kako i treba biti kod svakog horora, a to je da mlade ljude namame u hotel gdje im onda, je li, kradu organe. A to se radi kako bi ih se prodavalo na dražbi, i to dok je 'davatelj' pri na životu i pri svijesti. I tako počinje borba za život i smrt gdje se život počinje činiti izglednijom varijantom kada nastupi potres. Jasno je kako ovako nešto bizarno i suludo može doći samo iz južnoazijskog podneblja a ovdje je sve pretočeno u krvav horor u nekoliko nastavaka gdje ćete se u ove vruće dane zabaviti ako ste ljubitelj rezanja, pilanja i sličnih 'kirurških' poteza uz dosta pucnjave i intenzitetom koji je doista rijetko viđen na malom ekranu. Serija nije osobito ocijenjena ali je dovoljno bizarna i na trenutke nevjerojatna da je pogledate.

Giannis: The Marvelous Journey, Amazon Prime Video

Kako su počele Olimpijske igre, treba pogledati i nešto vezano za njih, pa zašto to ne bi bio dokumentarac o čovjeku koji nas je uvelike stajao tog natjecanja, u košarci, naravno. Giannis Antetokounmpo najbolji je grčki igrač i jedan od najboljih NBA igrača danas. Kako igra imali smo prilike vidjeti na utakmicama protiv naše reprezentacije, ali ovdje se ne radi toliko o njegovoj košarci. U svijetu sporta on je smatran jednim od onih fenomena koji ni na koji način nisu mogli u ranom djetinjstvu očekivati ne takav nego bilo kakav uspjeh. Giannis je u grčku stigao kao migrant iz Nigerije, odrastao je na atenskim ulicama zajedno s još dva brata, krenuo, kako se kaže, iz minusa da bi došao do vrha, bio prvakom NBA s Milwaukee Bucksima 2021. A možda mu pođe za rukom da dosegne i olimpijsko zlato, ništa nije nemoguće iako se ovoga puta ne bismo baš kladili na to za velik novac. Ipak, jako je to puno za malog Nigerijca koji je prve slike iz NBA vidio u nekom atenskom internetskom kafiću i shvatio da mora na teren.