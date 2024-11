Stanković najavio idućeg gosta, gledatelji oduševljeni izborom: 'Ovo su važne životne priče koje mogu pomoći ljudima'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" na Facebooku je najavio gosta u emisiji 3. studenog.

- U emisiji Nedjeljom u 2 predstavljamo ljude koji su pali, digli se, otvoreno progovorili o problemima te svojim primjerom služe nekim drugim ljudima da ne rade iste greške. Glavni gost emisije pjevač Alen Vitasović govoriti će o alkoholizmu i svojoj karijeri, a u prilogu ćemo vidjeti i bivšeg ovisnika o drogama Gorana Ćurkovića iz Međugorja, stoji u objavi.

Izbor teme i gosta gledateljimna je izgleda pun pogodak, sudeći po komentarima.

"Ovo su važne životne priče koje mogu pomoći ljudima- bravo Stankoviću", "Bravo Stankoviću napokon bez politike. Odličan potez", "Teške životne priče, mogu pomoći i drugim osobama koje se nalaze u sličnim neprilikama života. Hvala voditelju i gostima!", "Iako sam bio skeptičan, i meni se sviđa ovaj pomak. Jest da nam sada fali kvalitetno rastavljanje kockoglavih na proste faktore, fali(lo je) i ovako nešto", komentirali su gledatelji.

U novoj sezoni "Nedjeljom u 2" urednik i voditelj Aleksandar Stanković promijenio je smjer emisije i odlučio je nakon četvrt stoljeća emitiranja okrenuti novu stranicu.

– Nakon 24 godine došlo je vrijeme da se promijeni karakter emisije. Nedjeljom u 2 više neće biti politički talk-show. Razgovarat ćemo i dalje o relevantnim društvenim fenomenima, ali bez premijera, predsjednika i Sabora u glavnoj ulozi. Odmak od politike moja je ideja, nitko me nije natjerao na to, ali odlučio sam u drugom dijelu svoje karijere pokušati dati nešto više ovoj zajednici od pukog istjerivanja istine s političarima – poručio je Stanković u prvoj emisiji u kojoj je tema bila "Ljudi koji su ni iz čega stvorili nešto".

"Ne borim se jer sam se umorio, depresivan sam i kupio me Plenković.' To tvrde oni kojima se ne sviđa novi smjer Nu2. Sve je točno osim ovog o depresiji. Otkud sad to? Nisam uopće depresivan jer vidim da su se svi digli na dvije zadnje oko tema valja li nam srednja škola ili ne, valjaju li nam pederi ili ne, valja li nam mržnja ili ljubav, a bile su samo dvije emisije. O. K., teme malo jesu priglupe, al ko što se vidi iz ovog posta, bavljenje glupošću nije mi strano", poručio je na svojem Facebooku urednik i voditelj emisije.

