Stankica prenoćila kod Gospodina Savršenog, a kamere su se ugasile: Bili smo dosta bliski...

U četvrtak navečer u showu 'Gospodin Savršeni' Toni je proveo dan i noć sa Stankicom dok su druge djevojke nestrpljivo čekale njezin povratak, a ona se vratila prepuna dojmova i lijepih uspomena tek dan kasnije. Toni i Stankica dan su započeli s tantra učiteljicom Dolores Antić koja im je pojasnila kako se mogu dodatno povezati, podijeliti svoje energije te tako postati jedno. „Bilo je baš intimno i intenzivno, iako je cijela ekipa bila tu. Ja volim drugačije muškarce, a on je drugačiji…“ priznala je Stankica dok je Toni već na početku spoja zaključio: „Na papiru izgledamo dosta različiti, ali uopće nemam taj osjećaj jer se super slažemo i nadopunjujemo.“

Njihov se spoj nastavio u stanu Gospodina Savršenog, gdje su u intimnoj atmosferi razgovarali o važnim temama. „Kod Stankice me apsolutno sve privlači. Zaljubljenost frca na sve strane i osjećam se kao dijete za Božić kad odmata darove i dobije ono što najviše želi“, otkrio je Toni koji je potom odlučio odnos podignuti na višu razinu te je Stankici uručio ružu. „Meni je tako lijepo s tobom i ne želim da ovo završi. Ako si za, pozvao bih te da provedemo ostatak večeri zajedno“, upitao ju je Toni pa priznao: „Želim cijeli dan provesti s njom, a dan uključuje i noć…“ Stankica je bila ugodno iznenađena njegovim pitanjem te se složila s prijedlogom. Za to vrijeme, konkurentice su u vili uzalud čekale povratak Stankice koja je prva dobila priliku vidjeti kakav je Toni ujutro nakon buđenja i to bez prisutnosti kamera, što se još nikad u showu nije dogodilo. „Bili smo dosta bliski jer je inače teško toliko se opustiti ispred kamera“, kazao je Gospodin Savršeni dok je Stankica izjavila:

„Doznala sam da si toliko zabavan, interesantan, duhovit… Bilo je prekrasno i Toni je zaista pravi džentlmen. Mislim da će ova noć ostati samo između nas dvoje.“ Kad se Stankica vratila u vilu, ondje su je dočekali znatiželjni i ljubomorni pogledi, a ona je krenula prepričavati: „Rekao je da kamere idu van, a mogu vam reći da je Toni isti pred kamerama i iza kamera, ali puno duhovitiji, zabavniji… Spavali smo na velikom krevetu, istom…“ te riječi najteže su pale Amri, ali ni Karolini nije bilo svejedno, kao ni ostalim djevojkama.

„Karolina je na aparatima, iako neće to priznati, a Amra ne želi to komentirati“, primijetila je Danijela, a Amra je kasnije u suzama priznala: „Neka me pošalje kući jer mi sad više nije jednostavno slušati neke stvari.“ Iako im je dan započeo šokantnim povratkom Stankice sa spoja nakon što je cijelu večer provela sa zgodnim Splićaninom, novo pismo Gospodina Savršenog i poziv na grupni spoj razveselilo je pozvane djevojke. Amra, Danijela, Marija, Karolina i Josipa dobile su priliku odjenuti vjenčanice te se u njima predstaviti svom neženji, potom su zaigrali igru kompatibilnosti i na kraju su pročitale svoje bračne zavjete Toniju. „Iskreno, malo mi se zaledila krv u žilama kad sam vidio tako prekrasne djevojke, s kojima sam razvio odnos, u vjenčanicama“, priznao je šarmantni profesor i znanstvenik. Nakon čitanja zavjeta Toni je zaključio da mu se najviše dopada onaj od Karoline pa su za nagradu otplesali prvi ples, iako su svi priznali da je Josipa napisala najemotivnije pismo.

„Smatram da je sve kontradiktorno, nitko ti ne može reći što ćeš raditi“, šapnula je Karolina Toniju na uho nakon što ga je priupitala je li se dobro naspavao noćas, a on joj je sigurno uzvratio: „Za Karolinu se vrijedi boriti i dok si tu, ja ću se boriti za tebe!“ Cijela situacija s vjenčanicama bila je posebno emotivna za Josipu, koja je priznala kako se zaljubila u Tonija, pa su joj se osjećaji pomiješali: „Ja bih htjela da se netko bori za mene s vremena na vrijeme, a ne da se ja stalno borim za nekoga, htjela bih ići van…“ Idući tjedan ujedno je i finalni tjedan showa 'Gospodin Savršeni', a djevojke na samom početku očekuje nova ceremonija ruža, kojih je sve manje i manje… Tko će idući napustiti show, a tko će zauvijek zarobiti njegov srce – pratite u finalnom tjednu od ponedjeljka do petka u 21.20 sati na RTL-u!