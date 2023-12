Stanje Brucea Willisa sve je lošije, prijatelji su zabrinuti: U posljednja dva mjeseca ovoga je bilo puno više

Obožavatelje glumca Brucea Willisa koji se već neko vrijeme bori s frontotemporalnom demencijom ražalostile su nove vijesti o njemu. Naime, čini se da mu se stanje pogoršava, te da je bolest napredovala. Ljudi bliski glumcu počeli su davati više informacija u javnost, a jedan od izvora izjavio je kako njegova obitelj strahuje da mu nije ostalo još dugo vremena na ovome svijetu.

"Bruce ima dobrih i loših dana, ali u posljednja dva mjeseca bilo je puno više loših dana nego dobrih", izjavila je dobro upućena osoba, a prenose američki mediji.

Njegov prijatelj Glenn Gordon Caron već je ranije rekao da mu je sve lošije.

"Moj osjećaj je da on samo prve tri minute razgovora zna tko sam. Ne priča više, nekada je bio strastveni čitač, a sada je od toga odustao. Sve te jezične vještine više mu nisu dostupne. Kad ste s njim, znate da je on Bruce i zahvalni ste što je tu, ali nema u njemu više radosti življenja" izjavio je nakon što ga je posjetio.

Inače, javnost je o glumčevoj bolesti i stanju izvijestila njegova obitelj. Naime, glumcu je prvo, u proljeće prošle godine, dijagnosticirana afazija, a bolest je napredovala. O promjeni ponašanja glumca govorilo se i ranije, a u posljednje vrijeme njegovi najbliži upućuju druge kako se glumac osjeća te otkrivaju detalje o bolesti. Kako kaže njegova kći Tallulah, cilj im je osvijestiti druge o demenciji.

- U jednu ruku, to je tko smo mi kao obitelj, ali u isto je vrijeme jako bitno za nas da širimo svijest o FTD-u. Ako možemo uzeti nešto s čim se borimo kao obitelj i individualno kako bismo pomogli ljudima, da to preokrenemo i napravimo nešto lijepo oko toga, to je jako posebno za nas - rekla je.

Nedavno je i njegova supruga Emma Heming podijelila detalje njegove bolesti.

- Teško je osobi s dijagnozom, teško je i obitelji. I to nije ništa drugačije za Brucea, ni za mene, ni za naše kćeri. Kad kažu da je ovo obiteljska bolest, to zaista i jest - izjavila je Emma koja je dodala da je bilo prokletstvo i blagoslov istovremeno kada mu je bolest dijagnosticirana, jer je konačno shvatila što se događa, kako bi mogla prihvatiti ono što jest. Izjavila je i kako su njihova djeca puno naučila iz cijele situacije.

- Naše kćeri puno su toga naučile iz ovoga. Kako voljeti i kako se brinuti, ali i kako pronaći nešto lijepo u tuzi - priznala je.

Dodajmo i da je Tallulah progovorila u lipnju otvoreno o dijagnozi svog oca. Mlada glumica ispričala da je kod svog oca u početku primijetila neku vrstu nejasnog nereagiranja, za koju su članovi obitelj pretpostavili da je posljedica holivudskog gubitka sluha. - Dugo sam znala da nešto nije u redu - započela je glumica. Prvotno su mislili da su godine provedene na setu oštetile njegov sluh, a kada se njegovo stanje pogoršalo Tallulah, koju je Bruce dobio s prvom suprugom Moore, je ostala jako pogođena misleći da se njezin otac posvetio životu sa svojom novom suprugom Emmom i njihovim kćerima te da više ne mari za nju.

- Kasnije se to neodgovaranje proširilo, a ponekad sam to shvaćala osobno. Dobio je dvije kćeri s mojom pomajkom, Emmom Heming Willis, i mislila sam da je izgubio interes za mene - napisala je Tallulah u emotivnom eseju za Vogue.

