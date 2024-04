Srpski mediji pišu: Melina Džinović upala u kuću Harisa Džinovića. Stigla je policija, oduzeli su mu pištolj

Dizajnerica Melina Džinović je navodno sinoć upala u kuću bivšeg supruga Harisa Džinovića, zbog čega je on pozvao policiju. Kako pišu srpski mediji, Haris je nakon toga završio na policiji, gdje se zadržao satima, a ispred ga je čekao sin Kan. Naime, nakon što je Haris sinoć pozvao policiju jer mu je Melina upala u dom, ona im je rekla kako ju glazbenik maltretira. Policija je Džinoviću privremeno, potom, oduzela pištolj koji je imao u kući. Bez obzira na to što za taj pištolj ima dozvolu. Srpski mediji navode i da je Melina prošla pored policijske postaje, no sina Kana je ignorirala.

- Melina je upala u kuću, napala me je verbalno, nije fizički! Ona mi je rekla da ima pravo ući, a ja sam odmah pozvao policiju. Ne mora ona mene napasti fizički, mnogo gore je psihički, verbalno! Ja sam ne znam razlog zašto je došla večeras. Pokušavam, evo, s policijom cijelo vrijeme saznati razlog - rekao je Haris za Blic nakon što mu je bivša supruga upala u stan.

Za isti medij progovorio je prije ove situacije i o time kako su djeca prihvatila razvod.

- Jesu li djeca ljuta ili ne, što znam, ne bih to htio ispitivati. Njima je sigurno žao što obitelj nije ostala na okupu - izjavio je.

Na pitanje vjeruje li u drugu šansu odgovorio je ovako:

- Situacija s njom je mrtva. Kao da ne postoji. Kako da vjerujem izdajniku ponovo? To nema smisla - rekao je.

Podsjetimo, autor hitova kao što su "Pariške kapije", "I tebe sam sit kafano" i "Muštuluk" za regionalne medije je istaknuo da se Melina družila sa žena sumnjivog morala: - Bila je skroz O. K. jedno razdoblje, nešto joj se dogodilo. Neki kvrc u glavi. Puno druženja sa ženama upitne prošlosti i morala. Ukazao sam joj na sve to, rekla je da to nije tako. Rijetko koja žena priznaje svoju krivnju i ispričava se, priznaje svoju pogrešku. Nikada se nije ispričala - pri čemu tvrdi da je spomenute žene jedva poznavao.

Otkrio je i kako se prekid njihove veze dogodio prije godinu dana: - Ona je mene ostavila, a ne ja nju. Ona zna razloge. Možda mi je bilo teško prije godinu, godinu i pol, jer mi se obitelj raspadala. Svi tu živimo, samo se gospođa svojom voljom iselila, pa mirenje - ne, mislim, što ja znam, ovako prepoloviti kruh, pa ga opet sastaviti, kako će to biti? – ispričao je Džinović za tamošnje medije.

Melina i Haris svoju ljubavnu priču započeli su 2002. godine dok je ona bila studentica. Kako je ranije pričao pjevač, ovaj sad već bivši par upoznao se u Sarajevu, potpuno spontano, a njihov odnos krenuo je iz avanture. Vjenčali su se 12 godina kasnije, u ljeto 2014., na luksuznoj jahti usidrenoj blizu Dubrovnika. Inicijativa za razmjenu bračnih zavjeta došla je od Melinine kume Slavice Ecclestone, hrvatske manekenke i bivše supruge nekadašnjeg šefa Formule 1, Bernieja Ecclestonea.

