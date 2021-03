Šprajc čestitao Maji na prinovi, a ona je oduševljena: 'Ovo ću malom sačuvat da vidi kakva je faca bio'

Obitelj Šuput-Tatarinov proširila se za jednog člana. Pjevačica Maja Šuput (41) u srijedu je u poslijepodnevnim satima carskim rezom rodila sina, a sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama i šire to je događaj koji se iščekivao. O rođenju njenog sina oglasio se i popularni voditelj Zoran Šprajc (53), voditelj RTL Direkta koji je u odjavi emisije čestitao Maji na prinovi.

- I za kraj najvažnija vijest dana: Maja Šuput je konačno rodila! Sve je prošlo u najboljem redu, rodio se krasan dječačić. Maji čestitamo, a nacija sad može odahnuti i otići na spavanje - poručio je voditelj, a Maja je to zabilježila u svom Instagram storyju te poručila:

"Hvala Zorane. Ovo ću malom sačuvat da vidi kakva je faca bio od prve sekunde", napisala je.

Foto: instagram

Inače, pjevačica je jutros objavila prvu fotografiju sa sinom u rodilištu.

- Ovaj mali stisak njegove ruke od prve sekunde je najčarobniji trenutak koji ću pamtiti i čuvati do zauvijek. Moja najveća ljubav , moj život , moje sve - napisala je pjevačica uz fotografiju na kojoj njezin sin svojom malom rukom drži njezin prst. Maju je porodila doktorica Velena Radošević koja je porodila i supruge naših nogometaša Luke Modrića i Matea Kovačića, ali i suprugu premijera Andreja Plenkovića.

Foto: instagram

Maja još uvijek ne otkriva ime svog sina, ali jasno je prije poroda dala do znanja kako to neće biti domaće i tradicionalno ime i ona i suprug Nenad su ga odabrali ali čuvat će ga još neko vrijeme za sebe. Majin i Nenadov sin je na Apgar testu koji upućuje na brzinu i sposobnost prilagodbe novorođenčeta na vanjski svijet - dobila maksimalnu ocjenu. Dječak je dugačak 48 cm, a težak 2900 grama. Nedugo prije poroda Maja je dala i zadnji intervju prije nego će postati mama i u IN Magazinu otkrila je kako će uskoro izbaciti na tržište i liniju baby kozmetike.

