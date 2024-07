Sportska redakcija HTV-a pripremila posebno iznenađenje za kolegu nakon Eura: 'Raznježili ste me'

Dugogodišnji hrvatski sportski novinar Anton Samovojska jedan je od komentatora koji su u specijalnim emisijama HRT-a tijekom Eura u Njemačkoj analizirali sva događanja na terenu. Euro je završio sinoć i to pobjedom Španjolske, a u emisiji koja je uslijedila nakon utakmice drugi članove redakcije Antonu su pripremili posebno iznenađenje.

Snimku događaja objavili su i na službenim profilima HRT-a na društvenim mrežama. Naime, voditelj i komentator Viki Ivanković u jednom trenutku tijekom emisije je zastao i kazao: "Antone, znate li vi da ste vi posebna kategorija?", upitao je kolegu. "Ne znam", odgovorio je, a Viki je nastavio: "E sad ćete saznati, ako slučajno niste".

"Evo imamo nešto za vas, dolazi naš maneken s jednim poklonom", dodao je Viki dok je njegov kolega Ivan Dorian Molnar ušetao u studio. Nakon toga, Antonu su poklonili dres s brojem 10 koji su potpisali svi reprezentativci i izbornik Zlatko Dalić. "Nešto posebno za vas", istaknuli su članovi sportske redakcije, a Anton je tada pitao radi li se o poklonu za oproštaj. "Ne, ne, ne! Znači to kao najava Luke Modrića. To je zahvala, nikakav oproštaj. To je ideja Marka Šapita i cijele naše redakcije. Zahvala također našim reprezentativcima i cijelom Hrvatskom nogometnom savezu. Tu su svi potpisi i molim na idućoj Ligi prvaka da nam kažete gdje ste ga spremili", rekao je Viki, a potom je Samovojska pokazao dres gledateljima. Video možete pogledati OVDJE.

"Hvala, hvala, hvala vam. Raznježili ste me. Nisam znao", rekao je emotivni Samovojska, a članovi redakcije su dodali da su se posebno potrudili kako bi iznenađenje stalo tajnom do ovog trenutka, jer Anton sve materijale detaljno provjerava te im je njegov pedantan rad dodatno otežao pripremu iznenađenja. "Znam da niste znali. To je bila strogo čuvala tajna. Čak ni u sadržaj nismo stavili", zaključio je Ivanković.

Inače, Samovojska je dugogodišnji stručni komentator HTV-a i dobro poznato lice svim zaljubljenicima u nogomet.

