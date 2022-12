Splitska glumica prepričala neugodnu situaciju iz Zagreba: 'Nada mnom je izvršeno snažno verbalno nasilje'

Splitska glumica Ana Uršula Najev (25) na svom je Facebook profilu prepričala neugodnu situaciju koja joj se danas dogodila u autobusu tvrtke Flixbus na zagrebačkom autobusnom kolodvoru. Naime, Uršula je u posljednji trenutak kupila kartu na internetu, no greškom je uzela za sutrašnji, a ne današnji datum. Vozač je, ispričala je Uršula, umjesto da pokuša naći rješenje za nju bio izrazito neugodan.

Molim da odvojite 3 minute i pročitate ovaj status kako se ovakve stvari ne bi događale više nikome, a pogotovo djevojkama ili bilo kojim drugim slabijim skupinama koje se u ovakvim situacijama ne mogu obraniti.

On: "IZLAZI VANKA!!!!!!

Ja: "ali..."

On: "IZLAZI VANKA KAD SAN REKA!!!! VANKA DA SI IZASLA!!!

Ja: "molim vas nemojte se derati na mene"

On: "KOJI JE OVO DATUM??!!! VANKA IZLAZI ODMA!!!!! RADI TEBE MI BUS KASNI!! MRŠ!!

...Ovo je samo dio dijaloga između šofera i mene (ako se to dijalogom moze nazvati) kojeg sam prije nešto više od 2 sata doživjela u Flix busu (bus br. 970) na Autobusnom kolodvoru Zagreb, počela je Uršula status. Napisala je kako je u Zagreb krenula na glazbenu probu, a odmah nakon toga namjeravala se vratiti u Split.

- Kartu sam kupila online pri čemu san doživjela veći broj komplikacija, neuspješnih kupnji i preusmjeravanja (nisam jedina koja je imala tegobe s njihovom online kupnjom). Pri ulasku u bus vozač je detaljno pregledao moju kartu i uputio me na bilo koje slobodno sjedalo iza 4.reda. U trenutku kad se bus popunio i trebao krenuti, ušla je djevojka/žena za koju nije bilo slobodnog sjedala u dijelu za putnike. Gospodin šofer je već u tom trenutku svom tonu dao agresivne note i počeo na sav glas urlikati da "IMAMO ULJEZA I DA JE NEKO UŠA BEZ KARTE", nakon čega je krenuo ponovo pregledavati svima karte. Došao je red na mene. Pokazala sam mu svoj mobitel. Ustuknula sam na prvo obraćanje: "IZLAZI VANKA!!!!!!" . Sve oči gledale su u istom smjeru, sva usta isto šutjela. Nisam stigla ni odgovoriti, ni shvatiti zašto mi se obraća na taj način, a on je nastavio: "KOJI JE OVO DATUM??? STA JE OVO??? IZLAZI VANKA IZ MOG BUSAAAAAA!!!!! VANKAAAA!!!, nastavila je Uršula i dodala kako je vozač bio puno viši i jači od nje.

- Ne zanemarimo činjenicu da se radi o muškarcu u pedesetim godinama, nimalo pitomog izgleda, ćelav, veći od mene cca 25 cm i teži cca 60 kg. Pokušavala sam mu izrazito mirnim tonom i pristojnim riječnikom dati do znanja da me uznemirava, zamoliti ga da se ne dere na mene, predložiti da sjednem na pod, skale ili naprijed s njima jer nisam bila svjesna da sam greškom kupila kartu za istu kompaniju, ali sutrašnji datum. Ništa od toga nisam uspjela izgovoriti zbog neprekidne dernjave, verbalnog nasilja i nasrtanja. Primarni razlog mog izlaska iz autobusa je bio strah da nasilje ne poprimi fizički oblik. Nitko iz busa nije reagirao. Nitko. Pri izlasku iz busa dovikivanje se nastavilo: "A DI JOJ JE SAD TORBA JEBOTE, AJDE BRŽE IZLAZI!!! GONI SE VANKAAA!!!". Rekla sam da nemam torbu. Dobila sam: "E BRAAAAAAVOOOOO!!!! BRAVO!!!! AJDE BRŽE VANI!, prepričala je glumica situaciju. Mislila je da je u redu, no uhvatio ju je napadaju panike.

- Doživjela sam izrazito neugodni napadaj panike, nisam mogla zaustaviti suze i strahovala sam od gušenja zbog hiperventiliranja koje je gradiralo. U sekundi mi je izbila afta na usnama, pojavilo se pečenje u očima, srce je galopiralo. U tom trenutku shvaćam da je nada mnom izvršeno snažno psihičko i verbalno nasilje i javno sramoćenje, a da sam fizičko nasilje izbjegla za dlaku. Uspjela sam se malo smiriti sada, 2 sata kasnije. Pišem ovo u nadi da će netko stati budućem nasilju na kraj, kad danas nitko od 60 prisutnih nije mogao ili htio. Kad dođem do imena glavnog i pomoćnog šofera koji mu je bio puna podrška u nastupu, bit će objavljena. Ugodnu nedjelju želim, napisala je glumica i pozvala Facebook prijatelje da šire ovu informaciju.

Press službi Flixbusa poslali smo upit o ovom slučaju, odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.

