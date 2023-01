Španjolski mediji pišu da Shakira za svoj i Piqueov rođendan priprema novu pjesmu

Detalji prekida dugogodišnje veze legendarnog španjolskog nogometaša Gerarda Piquea (35) i pjevačice Shakire (45) te borba za skrbništvo nad njihovom djecom već mjesecima privlače pažnju svjetskih medija, a glazbenica je svoje frustracije i ljutnju izbacila u svojim stihovima pjesme "BZRP Music Sessions #53" koju je objavila 13. siječnja. Nakon te "osvetničke pjesme" kako je nazivaju, Marca piše kako Shakira priprema još jednu pjesmu, a koju bi trebala objaviti baš na njihov rođendan. Naime, Shakira i Pique dijele zajednički rođendan, 2. veljače, a taj je dan izabrala da mu novi stihovi budu "najbolji poklon".

Kako pišu španjolski mediji, nova pjesma nastala je u suradnji s kolumbijskom pjevačicom Karol G s kojom je Shakira videospot snimila u samo dva dana, a radile su i po 15 sati dnevno. Inače, Karol G se prije nekoliko dana pojavila na jednoj NBA utakmici u majici s ispisanim stihovima Shakirine nove pjesme kao znak podrške pjevačici u drami između nje i bivšeg, a reference na Piquea u novoj će pjesmi navodno biti nešto suptilnije od onih u prethodnoj.

Podsjetimo, u pjesmi "BZRP Music Sessions #53" Shakira pjeva kako je "zamijenio Rolex za Cassio te Ferrari za Twingo", a provokacije su počele kada je na Shakirinom balkonu osvanula lutka vještice koja gleda na kuću nogometaševe majke. U tekstu još kaže: "Ovo je za tebe da budeš osramoćen, da prožvačeš i progutaš, progutaš i prožvačeš. Neću ti se vratiti, ni ako budeš plakao, čak ni da me moliš. Jasno je da nisam ja kriva što te kritiziraju, ja samo stvaram glazbu, žao mi je ako te to 'zapljusne'. Ostavio si me s mamom kao susjedom, novinama pred vratima i dugom u riznici. Mislio si da ćeš me povrijediti, ali samo si me učinio jačim. Žene više ne plaču, žene budu plaćene".

"Bez ljutnje dušo, želim ti sreću s mojom takozvanom zamjenom. Ne znam što ti se dogodilo, ponašaš se tako čudno da te čak ni ne prepoznajem. Ja vrijedim kao dvije 22-godišnjakinje", pjeva još latino pjevačica, misleći na studenticu Claru Chia Marti.

Pique je na pjesmu odgovorio prvo u svojoj emisiji 'The Kings League' gdje je rekao kako ima ugovor s Casiom, a prije koji dan je na posao čak stigao u bijelom Twingu čime je odlučio pokazati kako ga njezine riječi ne diraju. Na fotografijama je Pique izgledao veselo te se čini kako ga pjesma posvećena njemu nije pokolebala.

Shakira i Pique prekinuli su dugogodišnju vezu sredinom 2022. zbog njegove nevjere, a u prosincu je u javnost izašla i snimka koja pokazuje kako je Pique imao drugu puno prije nego li je Shakira za to saznala. U jednom intervjuu koji je dao nekoliko mjeseci prije rastanka sa slavnom pjevačicom, Clara Chia Marti je prošla iza njegovih leđa. Taj intervju snimljen je u Piqueovoj kući deset mjeseci prije prekida sa Shakirom, što znači da je Clara bila u njihovoj kući u kojoj je u tom trenutku i dalje živjela glazbenica.

VIDEO Večernji list sjajnim je partyjem i koncertom Daleke obale proslavio izlazak novog portala