Španjolci nakon plagiranja Nede Ukraden ponovno na udaru kritika, javio se premijer

Španjolski premijer Pedro Sánchez stao je u obranu eurovizijske pjesme te zemlje nakon što je proglašena "antiženskom". Elektro-pop pjesma "Zorra" koju izvodi Nebulossa našla se na udaru kritika jer se njen naslov, koji znači lisica, češće koristi kao "ku**a" ili "dr***a" u španjolskom slengu. Feministički pokret Madrida naveo je u priopćenju kako pjesma "vrijeđa žene na seksistički način".

No, premijer Sánchez odbacuje kritike i tvrdi kako pjesma dovodi u pitanje seksističke stereotipe. "Feminizam može biti zabavan, a ovakva vrsta provokacije mora dolaziti iz kulture", rekao je za televiziju La Sexta, navodi BBC.

Nebulossa je duo koji čine María "Mery" Bas i Mark Dasous. U braku su 20 godina i imaju dvoje djece, a bend su osnovali 2018. godine. Duo je izabran da predstavlja Španjolsku u televizijskom natjecanju prošlog vikenda pobijedivši drugoplasiranog Jorgea Gonzáleza sa samo dva glasa više, a njihov nastup na finalu nacionalnog izbora za pjesmu Eurovizije broji milijun pregleda.

- Nismo ovo radili s namjerom da bude himna, rekli su španjolskom listu El Pais te dodali: - Ljudi su to usvojili kao takvo i to je najbolja stvar koja se može dogoditi umjetniku. Rijetkima se to dogodi. Organizatori prestižnog natjecanja potvrdili su da pjesma ispunjava uvjete za sudjelovanje u natjecanju.

Podsjetimo, nedavno su obožavatelji Eurosonga optužili Španjolce da su plagirali pjevačicu Nedu Ukraden i njenu pjesmu "Bomba" s kojom se natjecala na Beoviziji 2020. godine. - Upravo sam se vratila iz Amerike s turneje i nisam imala prilike čuti nijednu pjesmu Eurovizije. Ako je istina da španjolska pjesma podsjeća na moju "Bombu", to je prije svega kompliment, a drugo - platit će sigurno! Saslušat ću, posavjetovati se s autorom i onda odlučiti što učiniti. Hvala na informacijama, izjavila je pjevačica.

Autor pjesme "Bomba", Dušan Bačić, rekao je tada za Večernji list: - Osim što se radi o elektro pop pjesmama i što energija španjolske pjevačice sliči Nedinoj energiji, ne bih rekao da se radi o plagijatu, u glazbenom smislu. Prije bih rekao da je ovaj scenski nastup, slučajno ili namjerno, inspiriran Nedinim nastupom na Beoviziji. Vjerojatno je sve to skupa ljubitelje Eurosonga podsjetilo na nastup Nede Ukraden s pjesmom "Bomba".

