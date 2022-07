12 arija talijanskih skladatelja

Sopranistica Marija Vidović izdala je album kojim je htjela predstaviti raskošnu moć koju posjeduje svaka žena

– Album se zove " The Power of Opera/Moć opere", a mogao se zvati i "The Power Of Women/Moć žena", a ako obratimo pozornost na sadržaj CD-a, odmah se može primijetiti da se Giacomo Puccini pojavljuje umetnut između svake arije. Budući da znamo kako je Puccini bio veliki ljubitelj i veliki poznavatelj žene i ženine prirode, onda bismo mu mogli dati i treći naslov, a to bi bio ''Puccini&Friends'' – objašnjava nam Marija.