Nakon dugo vremena Lana objavila fotku s dečkom: Tri godine moj najbolji prijatelj

Tri godine traje ljubavna priča Lane Jurčević i njezinog dečka Filipa Kratofila, a Lana o njihovoj ljubavi ne voli previše pričati u javnosti i na Instagramu je tek par njihovih zajedničkih fotografija, pa je iznenadila svoje pratitelje objavom zajedničke fotografije s Filipom kojom je obilježila tri godine njihove sretne veze.

- Tri godine, moj najbolji prijatelj - napisala je Lana. Kako je rekla u jednom intervju Filip nije osoba koja se voli eksponirati niti se voli slikati niti uživa u toj vrsti javnog interesa i to joj je i drago. - Ne bi ja bila sretna s osobom koja bi htjela biti u fokusu i koja bi htjela biti na svakoj mojoj drugoj slici - rekla je Lana. Kada su slavili drugu godišnjicu veze, Lana mu je napisala: - Hvala mom suborcu, prijatelju, motivatoru, zaštitniku, ljubavi, najzabavnijoj i najtoplijoj osobi koju znam, na dvije godine sreće i što mi nijedan dan lice nije tužno... i što me nerviraš točno onoliko koliko treba za održavanje harmonije. U intervju koji je nedavno dala za Story rekla je kako ona i Filip dijele slične vrijednosti i ciljeve.

Foto: Instagram - On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo naše slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna nego onu kakva je u četiri zida. - kaže pjevačica.