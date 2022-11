Šokantne scene: Charles u nevjerici urla i plače pred televizorom slučajući Dianine riječi

Danas je napokon izašla nova sezona Netflixovog originala - 'Kruna', a ova peta sezona najviše je do sada prikupila negativnih kritika i to puno prije samog izlaska epizoda u kojima će streaming platforma pokazati, čini se, ono "najgore" od kraljevske obitelji. Visokobudžetna serija u novoj sezoni donijela je i neke promjene u glumačkoj postavi, među važnijima i - tko glumi kraljicu?

Kraljicu je prve dvije sezone, koje su prikazivale njezine mlađe dane, utjelovila Claira Foy, dok je tu ulogu u trećoj i četvrtoj sezoni preuzela Olivia Colman. No, sada ćemo ipak gledati Imeldu Staunton kao Elizabetu II., najpoznatiju po ulozi Dolores Umbridge u Harry Potter serijalu. A ulogu princeze Diane preuzima Elizabeth Debicki, znana po svojoj velikoj ulozi Jordan Barker u Velikom Gatsbyju. Izbor glumaca postavio je velika očekivanja od sezone, no nije to ono što je razljutilo Britance. Naime, princ William uputio je molbe medijskom divu da ne iskorištava za svoje potrebe kontroverzni Panorama intervju princeze Diane koji je dala BBC-jevom novinaru Martinu Bashiru. A ne samo da je Netflix te scene snimio, već ih je prikazao u čak dvije epizode, a snimio je i scene njezina starijeg sina, princa Williama, kako intervju gleda na televizoru u školi ispred svojih kolega te tadašnjeg supruga, a sadašnjeg kralja, Charlesa III. kako intervju gleda šokiran. U jednom trenutku Charles, gledajući intervju, kroz suze uzvikne: 'Što do dovraga ona radi?'. Ovime je Netflix očito odbio prinčeve molbe, što je uzrokovalo brojne kritike, pogotovo jer Velika Britanija i dalje oplakuje kraljicu Elizabetu II., monarha koji je na tronu bio čak 70 godina.

Mislilo se prvo kako će intervju biti prikazan tek par sekundi, no ipak je odlučeno da će ga prikazati gotovo pet minuta dok, tada budući kralj, urla i psuje prije nego što se slomi od suza na kraju, uz Camillu pored sebe. Također, britanski mediji već su ranije otkrili kako će serija prikazati Charlesove dvojbe oko njegovih sposobnosti da "uskoči" u majčine cipele i bude kralj. Serija završava prikazujući razvedenu princezu Dianu kako se priprema za ljetovanje s prijateljem Dodi Fayedom.

- William će biti bijesan. Rekao je svoje kada je zatražio da se više nikad ne prikazuje ovaj intervju. Ovo je njegova majka i njegova uspomena na nju. Mora da je jako frustrirajuće jer ne može ništa više napraviti jer će to samo dati Netflixu više publiciteta. Trebali su ga poslušati. Intervju nakon istrage više nema kredibilitet. Svi znaju da to sada nema legitimitet - rekla je urednica kraljevskog magazine Majesty Magazine, Ingrid Seward prije tjedan dana. Dodala je i da je Charlesu svejedno što će reći o njemu, samo da mu ne prikazuju sinove na ovaj način.

Insajderi koji su pogledali nove epizode prije koji mjesec otkrili su kako su Charles, Philip i ponekad čak i sama kraljica, prikazani s podsmijehom i prijezirom. Tinejdžer princ William također je prikazan u nimalo laskavom svjetlu, pomalo mrzovoljan, dok je njegov mlađi brat Harry opušteniji lik. Producenti unutar američkog Netflixa ostali su iznenađeni nakon negativnih komentara fanova na novu sezonu, što ih pomalo zabrinjava. O svemu se oglasila i Elizabeth Debicki te je zamolila javnost da "prestanu pričati o tome i nastave dalje".

