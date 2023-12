Snaha Roda Stewarta vjenčanicu iz snova pronašla u Zagrebu

Nicole Artukovich, lijepa Amerikanka dubrovačko-hercegovačkih korijena i zaručnica poznatog hokejaša Liama Stewarta, inače sina slavnog glazbenika Roda Stewarta i supermodela Rachel Hunter, prosinačke je dane provela u domovini svojih predaka, u sasvim posebnoj misiji. Naime, par je svoju dugogodišnju vezu, započetu još prije trinaest godina, dok su oboje pohađali srednju školu u Kaliforniji, iduće godine odlučio okruniti brakom, a gdje drugo osim u Dubrovniku, odakle su Nicoleini djed i baka emigrirali u SAD. Lijepa Nicole u Zagreb je stigla sa sedmomjesečnim sinčićem Louiem Markom Roderickom Stewartom i to nakon što su nekoliko tjedana proveli u Londonu, u druženju s poznatim djedom, a obožavatelje slavnog glazbenika tom prilikom posebno je razgalio video njega i malenog Louiea kako sviraju klavir.

Vjenčanje zakazano u proljeće iduće godine u Dubrovniku nesumnjivo će u Grad dovesti brojne poznate, ali i privući pažnju svih vodećih svjetskih medija, pa ne čudi da je Nicole u potrazi za vjenčanicom već sada, kako bi sve bilo spremno na vrijeme. A koliko voli Hrvatsku, svjedoči ne samo činjenica da je za svoj najsavršeniji dan u životu odabrala grad u kojem je provela nezaboravna ljeta i čime je "zarazila" cijelu obitelj Stewart, već i to što je svoju idealnu haljinu pronašla u srcu metropole, u salonu Le Concept by Alex naše priznate dizajnerice Aleksandre Dojčinović.

Sjajan je to kraj godine za Alex, u čijim su se vjenčanicama ove godine udale brojne poznate Hrvatice, na gotovo svim krajevima svijeta. Najpoznatije je svakako meksičko vjenčanje naše novinarke Fani Stipković za proslavljenog španjolskog nogometaša, danas jednako uspješnog trenera, Fernanda Hierra, a koje je čak objavljeno na naslovnici španjolskog časopisa Hola!. Svoju je vjenčanu haljinu kod nje pronašla i Iva Dalić, prelijepa snaha Zlatka Dalića, a ovih je dana u Le Concept vjenčanici zablistala i TV voditeljica Iva Šarić na svom vjenčanju za Dinamovog nogometaša Brunu Petkovića.

“Veseli me što smo u tako kratkom vremenu uspjeli postati IN mjesto kada su u pitanju vjenčanice i svečane haljine. To znači da smo napravili sjajan posao kod odabira i ponosna sam što naše cure više ne moraju u inozemstvo u potragu za savršenom vjenčanicom i modnim dodacima, već sve to, na jednom mjestu, uz optiku i moj butik Lei Lou, mogu pronaći kod nas u Ilici, vrata do vrata, na čak 850 kvadrata. Naša je priča dokaz da itekako ima života u centru grada i ne mogu dočekati fotografije svih tih divnih mladenki koje se tek trebaju udati u našim haljinama “- ne krije sreću dizajnerica nakon još jedne uspješne poslovne godine.