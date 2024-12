Slijede finalna izbacivanja! Ivina će odluka izazvati optužbe: 'Sve je bila prevara!'

Na imanjima farmera kandidatkinje polako pakiraju svoje kofere, a nove neočekivane odluke slijede večeras od 21.15 sati na RTL-u u 'Ljubav je na selu'. Kod Zlatka, atmosfera će nakon Mirjaninog odlaska biti posve opuštena, a Blanka i Antonija dan će odlučiti započeti neočekivanom radnom akcijom. Toniju će u goste stići voditeljica 'Ljubav je na selu' Anita Martinović, a Valentina će iznenaditi reakcijom pa pokazati određenu dozu ljubomore kad Anita mladog farmera pozove da nasamo porazgovaraju.

„Pokušaj! Kad je dvoje zajedno, ne treba biti tajni. Trebalo bi to čak biti da zajedno idemo razgovarati“, objasnit će. Nakon zaruka, Ivica dobro zna koju djevojku vodi na romantično putovanje, no još uvijek će mozgati treba li kući prvo poslati Ivanu ili Klaru pa će s objema nasamo raspraviti neke stvari. Željko će svoje dame povesti na izlet pa ih iznenaditi neočekivanom pozivnicom, a Darko za Brankicu i Anamariju sprema iznenađenje kako bi im pokazao da se i on zna opustiti.

Ipak, najteže odluke dana čekaju Iliju i Ivu jer biraju dame s kojima idu na romantično putovanje. Zabrinuti Ilija do zadnje sekunde neće odati koga je odabrao, no Ruža će otkriti da postoje neki tajni dogovori. „Previše me iritira njegova lijenost, ne vidim da se želi promijeniti. Ja sam se dogovorila s Ilijom da on povede Rasemu sa sobom“, kazat će Ruža spremna na odlazak svojoj kući. Ivo će, pak, priznati da je svoju odluku donio, no ona će izazvati veliko razočaranje i optužbe. „Vidim da je to sve bila prevara. Sad se tek vidi da nije iskren“, poručit će za kraj izbačena dama.

A je li Ilija održao obećanje i koga je to izbacio Ivo, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

