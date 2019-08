Slavni voditelj na tapeti nakon komentara o djeci! Prijeti mu otkaz

Nakon što je prokomentirao odgoj transrodne djece, voditelju šoubiz emisije "Access Hollywood" Mariu Lopezu prijeti otkaz! Iako se ispričao, RadarOnline piše kako mu se tim iz showa namjerava zahvaliti na suradnji.

- I ja pokušavam razumjeti taj trend, molim vas, nemojte me stavljati u tu ekipu. I ja sam iznenađen. Ne želim drugima govoriti kako da odgajaju svoju djecu i ako to radite s ljubavlju, zapravo ne možete pogriješiti. Ali, moj Bože, ako trogodišnje dijete govori da je muško ili žensko, opasno im je to dopustiti. Kad si dijete, ne znaš ništa o seksualnosti, samo si dijete - objasnio je Lopez poručivši roditeljima da u toj situaciji trebaju biti odrasli i pričekati dječje "formativne godine" kako bi oni o tome odlučili.

Kada se intervju proširio, napali su ga s različitih strana, a nije pomoglo ni to što su ga podržali Donald Trump Jr. i Piers Morgan.

- Iskoristit ću ovu priliku kako bih se bolje educirao - rekao je u isprici koju je uputio svima koji su se našli uvrijeđenima.