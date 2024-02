Slavni redatelj poznat je po pristupu koji prkosi žanru i tome da odbija ograničenost tradicionalnim etiketama

U svijetu kinematografije neki se redatelji ističu svojim jedinstvenim pristupom pripovijedanju i sposobnošću da izazovu konvencionalne norme. Yorgos Lanthimos nedvojbeno je jedan od filmaša vizionara. Svojom sklonošću prema bizarnom, fascinacijom ljudskom psihom i nepopustljivom predanošću pomicanju granica naracije, Lanthimos je urezao posebnu nišu u filmskoj industriji. Poznat je po svom pristupu koji prkosi žanru, odbijajući biti ograničen tradicionalnim etiketama. Njegovi filmovi besprijekorno spajaju elemente drame, crne komedije, psihološkog trilera i nadrealizma. Ovo žanrovsko mijenjanje omogućuje mu stvaranje narativa koji potiču na razmišljanje i koji su nekonvencionalni. Lanthimos izaziva publiku da se odrekne unaprijed stvorenih predodžbi o žanru te da prigrli kinematografsko iskustvo koje je jednako uznemirujuće koliko i zadivljujuće.

Premda je i dosad osvajao nagrade za svoje filmove, najveće priznanje stiglo mu je nedavno kada je dobio čak 11 nominacija za nagradu Oscar za film "Uboga stvorenja". Tako je za jednu nominaciju prebacio svoj dosadašnji rekord, za film "Miljenica" imao je 10 nominacija. Dok će se bitka u kategorijama za najbolji film i režiju voditi između Nolanova "Oppenheimera" i "Ubogih stvorenja", Emma Stone je najveći favorit u kategoriji najbolje glumice, i trebalo bi se dogoditi pravo čudo da ostane bez ove prestižne nagrade. Temeljen na romanu Alasdaira Greya iz 1992. godine, zaplet prati Bellu Baxter, mladu ženu u viktorijanskom Londonu koja zaživi zahvaljujući transplantaciji mozga i kreće na odiseju samootkrivanja. U pripremama za svoju ulogu, Stone je išla na satove plesa i obojila kosu u crno. Opisujući svoj lik Belle, Stone je privukla ideja portretiranja žene koja je ponovno rođena, a ima način razmišljanja koji je oslobođen društvenih pritisaka:

– To je bajka i metafora, jasno je da se ovo zapravo ne može dogoditi, ali ideja da možete početi iznova kao žena, kao tijelo koje je već formirano, i vidjeti sve prvi put, pokušati razumjeti prirodu seksualnosti ili moć i novac. Sposobnost da donosiš odluke i živiš po vlastitim pravilima, a ne po pravilima društva stvarno je fascinantan svijet u koji treba otići, kazala je Stone.

Lanthimos je rođen u četvrti Pagrati u Ateni 23. rujna 1973., kao sin vlasnice trgovine Eirini i košarkaša Antonisa Lanthimosa. Njegov otac igrao je za Pagrati BC i grčku nacionalnu košarkašku reprezentaciju, a poslije je radio kao košarkaški trener u školi Moraitis. Lanthimosa je uglavnom odgajala majka. Nakon završetka školovanja u školi Moraitis, studirao je poslovnu administraciju. Također je krenuo očevim stopama pa je igrao košarku za Pagrati BC. Bio je vrlo vješt košarkaš, u prosjeku je postizao sedam poena i pet skokova, ali je prestao igrati nakon što je odustao od poslovnih studija. Umjesto toga studirao je filmsku i televizijsku režiju na Hellenic Cinema and Television School Stavrakos u Ateni. Tijekom 1990-ih Lanthimos je režirao seriju videospotova za grčke plesno-kazališne trupe. Od 1995. režirao je TV reklame, glazbene spotove, kratke filmove i eksperimentalne kazališne predstave. Također je bio član kreativnog tima koji je režirao ceremonije otvaranja i zatvaranja Ljetnih olimpijskih igara 2004. u Ateni.

Lanthimosova dugometražna karijera započela je mainstream filmom "My Best Friend" iz 2001., koji je režirao s Lakisom Lazopoulosom, i eksperimentalnim filmom "Kinetta", koji je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Torontu 2005. Njegov treći igrani film, grčka psihološka drama "Dogtooth", osvojio je nagradu Un Certain Regard na Filmskom festivalu u Cannesu 2009. i bio je nominiran za najbolji strani film na 83. dodjeli Oscara. Kritičar Roger Ebert pohvalio je Lanthimosa za "njegovo vladanje vizualima i izvedbama". Associated Press opisao je film kao "uznemirujući i ponekad zapanjujuće brutalan. Njegov oštri integritet i osebujna atmosfera trebali bi osvojiti obožavatelje u nekim kutovima, osobito među onima koji se manje dive djelima Larsa Von Triera".

Njegov četvrti igrani film, "Alpe" (2011.), osvojio je nagradu Osella za najbolji scenarij na 68. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. A. O. Scott iz The New York Timesa opisao je film kao "sustavno uznemirujući osjećaj o tome što je normalno i uobičajeno u ljudskim interakcijama." Lanthimosov peti film bila je apsurdna crna komedija "Jastog" (2015.) s Colinom Farrellom, Rachel Weisz i Johnom C. Reillyjem u glavnim ulogama. Scenarij za ovaj film osvojio je međunarodnu nagradu ARTE kao najbolji CineMart projekt na 42. Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu. Film je na Filmskom festivalu u Cannesu 2015. osvojio nagradu žirija. Chris Nashawatay iz Entertainment Weeklyja pohvalio je film, rekavši da "Lanthimosovi filmovi nisu za svakoga. Mrtvi su i gotovo klinički odvojeni. Na trenutke se čine kao poruke s dalekog stranog planeta."

– Definitivno ne znam kakav bi svijet za nas bio idealan. Ono što bi nam bilo korisnije jest propitivanje načina na koji smo konstruirali svoja društva i načina na koji smo se navikli ponašati; očekivanja koja imamo od ljudi i kako se odnosimo prema njima. Dakle, mislim da je riječ o sljedećem: dovedeni smo na ovaj svijet, obrazovani smo na određeni način, navikavamo se na određene stvari. Ipak, trebali bismo to moći propitivati. Možda bi ljudi trebali biti slobodniji u razmišljanju o tome što je dobro za njih. To je ono što film radi, nadamo se – postavlja sva ta pitanja. Pobuna nije uvijek prava stvar. Poštovanje pravila nije uvijek ispravno. Morate sami razmišljati i prepoznati stvari koje vam ne odgovaraju – kazao je Lanthimos o filmu. On je 2017. režirao psihološki horor film "Ubojstvo svetog jelena" s Colinom Farrellom, Nicole Kidman i Barryjem Keoghanom u glavnim ulogama. Film je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu 2017. gdje se natjecao za Zlatnu palmu.

Mark Kermode iz The Guardiana napisao je: "Dok crna komedija ustupa mjesto velikom guignolu, prisjećamo se mučnih igara koje je Michael Haneke nekoć igrao nad svojim buržoaskim protagonistima i publikom." Također je usporedio film s "Egzorcistom", "Moramo razgovarati o Kevinu" i "Rosemarynom bebom". – Vrlo sam pažljiv u svojim izborima, ali također gomilam puno stvari slučajno – kazao je tada Lanthimos. – Volim snimati s prirodnim svjetlom na lokaciji, ne želim trošiti vrijeme na scenografiju, pa želim gomilati stvari slučajno, poput vremena. Želim biti otvoren prema onome što se događa i koristiti to na svoj poseban način za konstruiranje filma. Opet, ovdje se radi o ravnoteži umješnosti i autentičnosti u mediju izgrađenom da prevari oko i srce – u svom je stilu rekao nakon premijere ovog filma.

Na 75. Venecijanskom filmskom festivalu 2018. godine predstavio je kostimiranu crnu komediju "Miljenica", a ondje je osvojio veliku nagradu žirija. U filmu su glumile Olivia Colman, Emma Stone i Rachel Weisz. Film se izjednačio s "Romom" i imao najviše nominacija na 91. dodjeli Oscara, njih deset, uključujući one za najbolji film i najboljeg redatelja. Deborah Davis napisala je prvi nacrt filma o kraljici Anni 1998. godine. Nije imala prethodnog scenarističkog iskustva i učila je pisanje scenarija u večernjoj školi. Odnijela je prvi nacrt, pod nazivom "The Balance of Power", producentici Ceci Dempsey, koja je oduševljeno odgovorila. Dempsey je rekla da su je osvojili "strast, instinkti za preživljavanje tih žena, manipulacije i ono što su činile da prežive". Prije rada na scenariju, Davis je imala malo znanja o kraljici Anne i njezinim odnosima sa Sarah Churchill i Abigail Masham. Otkrila je "ženski trokut" u svojem istraživanju, koje je uključivalo proučavanje pisama kraljice Anne, Sarah i Abigail. O lezbijskom ljubavnom trokutu u filmu, Lanthimos je 2018. rekao:

– Moj instinkt od početka je bio da ne želim da ovo postane problem u filmu, kao da pokušavamo izvući poantu iz toga... Samo sam se htio baviti tim ženama kao ljudskim bićima. Nije bilo važno što postoje veze istog spola. O tome sam prestao razmišljati vrlo rano. Zbog prevladavajućeg muškog pogleda u kinu, žene se prikazuju kao kućanice, djevojke... Naš mali doprinos je da ih samo pokušavamo prikazati kao složene i divne i užasne kakve jesu, kao i druga ljudska bića, rekao je Lanthimos. Lanthimos dosad nije osvojio nijedan Oscar, a nada se kako bi taj uspjeh mogao postići upravo s "Ubogim stvorenjima".

Nakon toga već planira nove projekte. U njegovu sljedećem filmu "Kinds of Kindness", Lanthimos će ponovno surađivati s mnogim glumcima s kojima je prethodno radio, kao što su Emma Stone, Willem Defoe, Margaret Qualley i Joe Alwyn. Nedavno je objavljeno i da radi na adaptaciji knjige "Moja godina odmora i opuštanja" s autoricom Ottessom Moshfegh. Također je angažiran da režira remake korejske znanstveno-fantastične komedije "Save the Green Planet" iz 2003. uz produkciju Arija Astera.

Sve obožavateljice lika i djela ovog grčkog redatelja mogla bi rastužiti činjenica da je deset godina u sretnom braku. Dok je 2010. godine radio kao glumac i producent na filmu "Attenberg", Lanthimos je počeo izlaziti sa zvijezdom tog filma, grčko-francuskom glumicom Ariane Labed. Vjenčali su se 2013. godine. Od 2011. do 2021. živjeli su u Londonu, a sada uglavnom borave u Ateni.

