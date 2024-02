Josipa Lisac reagirala na medijske naslove: 'To nisu moje riječi! Povrijedili ste i mene i Aleksandru!'

Glazbena diva Josipa Lisac na društvenim mrežama osvrnula se na medijske naslove i članke o navodnim izjavama koje je dala o pjevačici Aleksandri Prijović (28).

- Čitam posljednjih dana zastrašujuće riječi s raznih medijskih portala o uvredi koju sam nanijela Aleksandri Prijović... To nisu moje riječi.. Te riječi su izmišljene... One su vaše. Izuzetno su maliciozne i opasne. Svrha im je da unesu nemir i mržnju među ljude! Zašto se tako veselite nanoseći drugima zlo! Povrijedili ste me. Istovremeno kroz vulgarne naslove povrijedili ste i mladu Aleksandru! Povrijedili ste ljude. Zašto? - napisala je Josipa društvenim mrežama.

Inače, Josipa je imala koncert u Domu sportova, a na društvenim mrežama izašao je video na kojem je rekla da njoj u Areni Zagreb 'nije mjesto'. Mnogi misle da se time osvrnula na narodnu glazbu koja tamo 'svira' posljednje vrijeme.

- Onda je meni moj menadžment tim rekao, Josipa, mi smo ti htjeli Arenu. O ne, pa sad svi idu u Arenu, a meni tamo naprosto nije mjesto - rekla je Josipa.

Lisac je nedavno gostovala u Pressingu N1 televizije, gdje je govorila o aktualnom stanju na glazbenoj sceni. Vjeruje da je trenutačno stanje u hrvatskoj glazbi prilično loše, posebno kritizirajući udruge koje, prema njoj, trebaju posvetiti veću pažnju skrbi o svojim glazbenicima.

“Nije li malo čudno da se 70% vrti strana glazba? Kaj briga Stinga kaj se on ovdje vrti? Kaj ti nije draže da vrtiš svoje? Valjda nije…”, kazala je pjevačica.

Kao dodatnu poteškoću ističe činjenicu da suvremeni umjetnici danas sami financiraju svoje projekte te često sami pišu svoje pjesme, bez podrške profesionalnih skladatelja.

