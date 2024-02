Lana Jurčević otkrila koliko ju je majčinstvo promijenilo: 'Kad se ne sjećaš sebe prije par godina'

Pjevačica Lana Jurčević (39) na društvenim je mrežama podijelila video koji je snimila prije nekoliko godina, te je pokazala koliko joj se život promijenio od tada.

- Ono kad se ne sjećaš sebe od prije par godina, napisala je Lana pokraj videa.

Pjevačica je na snimci pozirala u širokim hlačama i svjetlucavom grudnjaku, a u opis je dodala još kako je morala pokazati ovaj video.

- Ispred mene je svakako još jedna ‘Noć bez granica’, samo u drugom obliku - napisala je Lana pa upitala fanove vide li oni sličnosti između mikrofona i bočice.

Podsjetimo, krajem studenog prošle godine Lana je na svijet je donijela svoje prvo dijete, djevočicu kojoj još uvijek nije otkrila ime. U srpnju je na društvenim mrežama otkrila kako ona i njezin partner Filip Kratofil očekuju prinovu. Nedugo nakon toga Lana je na Instagramu napisala kako zbog zdravstvenih razloga mora otkazati svoje koncerte. Zatim se javila i iz bolnice te otkrila kako je tamo već neko vrijeme.

"'Ovo je početak kraja', bila je rečenica doktora dok smo sjedili na odjelu hitne na kojoj sam završila tog nesretnog petka", započela je emotivnu objavu Lana. "Znam kako zvuči… i nama su se ‘odsjekle noge’ u tom trenutku, ali ne bih htjela da ovo bude neka tužna priča, već priča u kojoj možemo birati put kojim ćemo ići: kako u neizvjesnosti, s ne tako optimističnim prognozama i u stvarima nad kojima nemamo kontrolu ipak možemo pronaći onu neku nadu i svjetlo za koju je dovoljno da ponekad vidiš samo TI. I tako ide dan po dan, sat po sat, minutu po minutu. I sve prepustiš Onom Gore.

VEZANI ČLANCI:

Neka ova priča bude posvećena svim ženama od kojih su me dijelili samo zidovi i pokoji bolnički krevet, svim onim ženama koje su tu bile i prije i bit će nakon mene, svim ženama koje prolaze toliko toga, a da o tome ne znamo ništa, da ih ne vidimo i ne čujemo nigdje jer, hej, o tome se ne priča. To se ne dijeli sa svijetom, to je toliko bolno i osjetljivo da to skrivaš samo za sebe i možda svoj najuži krug ljudi, ako i to...

Te žene ne srećemo nasmijane na ulicama i oko sebe, ne gledamo njihove trudničke, savršene slike na društvenim mrežama… Neka ova priča bude posvećena svim lavicama koje se svaki dan bore za svoje bebe, na ovaj ili onaj način, za sve žene i parove koji se bore s tim da postanu roditelji…", napisala je Jurčević i dodala da je zbog ove situacije odlučila preispitati svoje prioritete.

VIDEO: Martin Kosovec predstavio je novu pjesmu 'Maštarija'