Slavni glazbenik iznenada je preminuo u 50. godini života, sada je i objavljen uzrok smrti

Frontmen benda Crazy Town, Seth Binzer, poznatiji kao Shifty Shellshock, preminuo je prije tri mjeseca, a sada je otkriven uzrok njegove smrti. Kako prenosi The New York Post, glazbenik je preminuo od slučajnog predoziranja.

Iz ureda medicinskog istražitelja Los Angelesa su potvrdili da su u njegovom tijelu pronašli fentanil, kokain i metamfetamin.

Podsjetimo, Shifty je preminuo u 50. godini života. Binzer je bio poznat kao frontmen benda Crazy Town koji je 2000-tih imao veliki hit "Butterfly".

Binzer se pojavio na sceni u kasnim 90-ima, a njegov rock-rap bend postao je slavan 2000-tih. Njihov najpoznatiji hit je već spomenuti 'Butterfly', koji je nakon objave stigao na vrh svih top ljestvica, uključujući i Billboard Hot 100.

Drugi album benda stigao je 2002. godine, no kako nije imao isti komercijalni uspjeh prvog, bend se raspao. Nakon nekoliko godina daleko od očiju javnosti, ponovno su se okupili 2007. godine. i objavili svoj povratnički album 'The Brimstone Sluggers' 2015. godine.

Dok bend nije bio aktivan Shifty je surađivao s glazbenikom Paulom Oakenfoldom, s kojim je snimio hit 'Starry Eyed Surprise'.

Otvoreno je govorio o svojoj borbi s ovisnostima, a bio je i česti gost realityja u kojima su se slavni otrježnjavali kao što su Celebrity Rehab 1 i 2 i Sober House 1 i 2.

Glazbenik je uvijek bio otvoren oko borbe s ovisnošću, a svojedobno je priznao da je konzumirao kokain i stimulanse. Prošle je godine rekao da se još uvijek nada da će se moći otrijezniti.

"Mislim da sam bio previše divlji da bih ostao ovdje dugo vremena. Uspio sam preživjeti puno ludih s*anja i došlo je do toga da sam rekao: ‘Želim živjeti‘. To je potpuno novi način života koji morate sporo naučiti sami sebe. Kako bi to učinili pravilno, morate napraviti više nego samo željeti to", rekao je tada Shifty.

