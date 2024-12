Slavna pjevačica zbog svog božićnog hita završila je na sudu, a on joj svake godine donese ovu vrtoglavu brojku na račun

Prosinac sa sobom nosi brojne ljepote, a posebno se ističe advent, pripreme za blagdane, ali i prigodna glazba. Trgovine i gradski trgovi odišu blagdanskom atmosferom kojoj svakako pridonosi i pjesma "All I Want Fot Christmas Is You". Pjesma je to nastala prije 30 godina iza koje stoji američka pjevačica Mariah Carey, a postala je blagdanski klasik. Zbog popularnosti ove pjesme, pjevačica je dobila nadimak kraljice Božića, a mnogi se šale da s prvim slušanjem ove pjesme dolazi i advent. Glazbenica je nakon originalne verzije objavila još nekoliko, a nastali su i brojne verzije drugih glazbenika. No, posebno se ističe koliko pjevačica zaradi svake godine zbog stihova "I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need". Naime, prema pisanju magazina The Economist iz 2017., Mariah Carey svake godine zbog ove božićne pjesme zaradi oko 2.5 milijuna dolara, dok New York Post piše da se radi i o tri milijuna. Ne samo to nego joj je pjesma donijela čak 60 milijuna dolara kad ju je tek izdala. A sudeći prema trenutačnim statistikama, čini se kako će i ove godine na njoj pristojno zaraditi.

"All I Want For Christmas" se ponovno pojavio na Billboardovoj Top 100 ljestvici, gdje je trenutačno na 16. mjestu. Samo 1. prosinca na Spotifyju je preslušana 8.2 milijuna puta, dok je ukupna brojka kroz godine skoro dvije milijarde. Njena pjesma ne samo da je jedna od najslušanijih tijekom blagdana već je i među onima s najviše obrada. Sama Mariah Carey je prije 13 godina snimila pjesmu u duet verziji, gdje joj se pridružio Justin Bieber.

Podsjetimo, kraljica Božića zbog svog hita prije nekoliko godina suočila se i s tužbom od 20 milijuna američkih dolara jer je navodno prekršila autorska prava. U tužbi koju je podnio tekstopisac Andy Stone, uz slavnu američku pjevačicu optužen je i koautor njezinog hita Walter Afansieff. U pravnim dokumentima podnesenim na američkom okružnom sudu u Louisiani, Stone tvrdi da je on bio koautor te pjesme 1989. godine i da nikada nije dao dopuštenje za njezino korištenje.

U dokumentima stoji da su Carey i njezini suradnici "svjesno i namjerno sudjelovali u kampanji" kršenja Stoneovih autorskih prava za pjesmu. Dodaje se da su tuženici počinili i "radnje neosnovanog bogaćenja neovlaštenim prisvajanjem rada tužitelja".

GALERIJA Zlatko Dalić u rijetkom izlasku sa suprugom Davorkom