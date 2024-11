Slavna pjevačica prošla je put od Disney zvijezde do ikone seksualne slobode

Miley Cyrus, američka pjevačica i glumica, danas slavi 32. rođendan. Miley je prošla fascinantan put od dječje zvijezde do moderne pop ikone koja otvoreno govori o svojoj seksualnosti i identitetu. Njezina transformacija i iskrenost o osobnim iskustvima učinili su je jednom od najutjecajnijih glasova nove generacije.

Rođena kao Destiny Hope Cyrus, kći je poznatog country glazbenika Billyja Raya Cyrusa, koji je stekao svjetsku slavu hitom "Achy Breaky Heart". Odrastajući u glazbenoj obitelji, Miley je od malih nogu bila okružena umjetnošću i zabavnom industrijom. Svoj put prema slavi započela je na Disney Channelu kao Hannah Montana, gdje je glumila zajedno sa svojim ocem koji je igrao njezinog oca i u seriji.

Tijekom Disney ere, izdala je nekoliko uspješnih albuma pod imenenom Hannah Montana, uključujući "Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus" (2007), koji je sadržavao hit "See You Again". Nakon Disney faze, izdala je album "Can't Be Tamed" (2010), kojim je označila odmak od dječjeg imidža. Svjetsku slavu postigla je albumom "Bangerz" (2013) s megahitovima "Wrecking Ball" i "We Can't Stop". Uslijedili su eksperimentalni "Miley Cyrus & Her Dead Petz" (2015), country-pop "Younger Now" (2017), rock album "Plastic Hearts" (2020) te najnoviji "Endless Summer Vacation" (2023) s globalnim hitom "Flowers".

Prva ljubavna veza bila joj je s glumcem Tylerom Poseyjem, nakon čega je uslijedila medijski popraćena veza s Nickom Jonasom 2006. godine. Najznačajnija veza u njezinom životu bila je ona s australskim glumcem Liamom Hemsworthom, koju su započeli 2010. godine na snimanju filma "The Last Song". Nakon gotovo desetljeća turbulentne veze, par se vjenčao 2018. godine, no brak je potrajao samo sedam mjeseci. Razvod je finaliziran 2020. godine, što je kasnije inspiriralo njezin hit "Flowers". Nakon razvoda, Cyrus je kratko bila u vezi s Kaitlynn Carter i Codyjem Simpsonom, a od 2021. godine u vezi je s glazbenikom Maxxom Morandom, s kojim trenutno živi.

Miley se 2015. godine javno identificirala kao panseksualna osoba, objašnjavajući da osjeća privlačnost prema ljudima neovisno o njihovom spolu ili rodnom identitetu. U brojnim intervjuima isticala je kako ne voli biti stavljena u okvire tradicionalnih seksualnih orijentacija, posebno ističući odbojnost prema terminu "biseksualna" jer smatra da je previše ograničavajući.

Umjetnica se također identificira kao rodno fluidna osoba, odbijajući stroge definicije muško-ženskih uloga. Svojoj majci Tish prvi put je o svojoj seksualnosti progovorila s 14 godina, priznajući da "drugačije doživljava žene" i da ih voli jednako kao i muškarce.

Cyrus je postala značajna zagovornica LGBTIQ+ prava, koristeći svoju platformu za promicanje prihvaćanja i razumijevanja različitih seksualnih orijentacija i rodnih identiteta. Njezina otvorenost o vlastitim iskustvima pomogla je mnogim mladim ljudima u prihvaćanju svojih identiteta.

Danas je Miley Cyrus jedna od najuspješnijih glazbenica svoje generacije, što je potvrdila i osvojenim Grammyjem 2024. godine. U stabilnoj je vezi s Maxxom Morandom, s kojim dijeli privatni život daleko od medijske pozornosti, pokazujući novu, zreliju fazu svog života.

