Slavna glumica o užasnom danu, završila je u bolnici: 'Pjena na ustima, sve mi se počinje crniti'

Glumica Brooke Shields nedavno je završila u bolnici, a sada je otkrila zašto se to dogodilo. Naime, Brooke se srušila na pripremama za predstavu, a rekla je kako je razlog tome što je pila previše vode i nije shvatila da joj nedostaje natrija zbog čega je imala veliki napadaj. Imala je pjenu na ustima, te joj se sve zacrnilo.

- Pila sam previše vode pa nisam shvatila da mi nedostaje natrija. Taman sam zvala Uber, spuštala se po stepenicama i shvatila da me svi čudno gledaju. Pitali su me jesam li dobro - rekla je Shields koja je u to vrijeme pripremala predstavu u hotelu Carlyle.

Rekla je da su joj pomogle dvije nepoznate žene.

- Ulazim, prilaze mi dvije žene, ne poznajem ih. Sve se počinje crniti. Onda mi se ruke spuštaju na bok i idem glavom u zid. Počinjem imati veliki napadaj. To znači pjena na ustima, potpuno sam modra, pokušavam progutati jezik. Sljedeće čega se sjećam je da su me ukrcali u kola hitne pomoći.

Njen suprug Chris Henchy nije se javljao na mobitel, no uz nju je u kolima hitne pomoći bio glumac Bradley Cooper koji je ostao uz nju cijelo vrijeme i čekao da ju liječnici stave na intenzivnu njegu i ugrade joj kateter.

Glumica je ranije progovorila o nesreći koja joj je prouzročila lom bedrene kosti, o nekoliko operacija koje je doživjela nakon toga i borbi sa stafilokoknom infekcijom. Do nesreće je došlo zbog pada s daske za ravnotežu, nakon čega je odletjela u zrak i na tlo sletjela takvom snagom da je uspjela slomiti desnu bedrenu kost.

"Činilo mi se kao da je sve usporeno i onda sam jednostavno počela vrištati", otkrila je ranije za strane medije. Tada je pomislila da više nikada neće moći hodati. "Kada je po mene stigla hitna, proradili su instinkti za preživljavanje. Neprestano sam im govorila kako osjećam svoje nožne prste jer sam se bojala da sam ostala paralizirana", priznaje glumica. Lom bedrene kosti zahtijevao je operaciju kojom su joj umetnute dvije metalne šipke, a kasnije joj je i iskočio dio bedrene kosti, zbog čega je podvrgnuta još jednoj operaciji na kojoj joj je dodano još pet šipki i metalna pločica kako bi zadržala kost na mjestu.

Dva i pol tjedna provela je u bolnici, gdje je suprug Chris Henchy i kćeri Rowan i Grier nisu mogli posjećivati zbog pandemije koronavirusa. Kasnije se napokon vratila kući, no ni tada problemi nisu prestajali. Razvila je ozbiljnu infekciju stafilokokom koja je zahtijevala hitnu operaciju i zbog koje je dobila tri transfuzije krvi. "Doktori su isprva pomislili kako je riječ o bakteriji otpornoj na antibiotike no, na moju sreću, sve je dobro završilo. Kako su mi rekli, bila je to prava utrka s vremenom. Nikada neću zaboraviti koliko su naporno radili liječnici i medicinske sestre slušajući njihove priče o borbi s virusom COVID-19. Uza sve što mi se dogodilo, imam astmu i stalno sam razmišljala o tome koliko sam blagoslovljena što mogu disati", kazala je Brooke.

Nakon nekoliko operacija, Shields je dvaput dnevno išla na fizikalne terapije, a morala je iznova učiti hodati. "Prvi put u cijelom svom životu pomislila sam kako se ne mogu snaći. Nisam mogla stajati na nozi niti se penjati stepenicama. Morala sam ponovno naučiti hodati, a taj osjećaj bespomoćnosti je šokantan", priznaje glumica.

