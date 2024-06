Osječka voditeljica: 'Volim crni humor, što nam preostaje nego se smijati? '

Lea Walz dobro je poznato ime slušateljima, ali i gledateljima u Slavoniji. Karijeru je počela na Slavonskoj TV, a nakon Slavonskog radija sada radi na Laganini Osijek, gdje svakog jutra vodi "Dobru vibru".

Kako ste zavoljeli novinarstvo, jeste li uvijek znali da je to ono čime se želite baviti?

Pa sad, kad pogledam unatrag, čini se da je tako trebalo biti. Još u osnovnoj školi, mislim u petom razredu, počela sam pisati za školske novine, a u šestom sam provela tjedan dana u Novigradu na Novigradskom proljeću snimajući radijsku emisiju i učeći osnove novinarstva. Nisam ni slutila da ću kad narastem biti upravo novinarka, no na kraju je ispalo da sam si poprilično rano krenula utabavati stazu, tako da mogu reći da novinarstvo volim od malih nogu, a ljubav traje i dan danas. To je jedan divan poziv, ako ga koristiš i radiš kako treba, ponajviše iskreno, bez dlake na jeziku i cenzure.

Zanimljivo je da ste prvo radili na Slavonskoj televiziji? Kako je došlo do tog angažmana?

E to je bilo poprilično spontano. U to vrijeme sam bila odustala od studija hrvatskog jezika i književnosti, taman sam upisala smjer knjižničarstva na Odjelu za kulturologiju, danas Akademiju za umjetnost i kulturu, i nastavila sam si okretati život naopačke. Ugledala sam oglas za posao na Slavonskoj televiziji, a tijekom cijelog života sam slušala da sam rođena za televiziju i javni posao, plus kao studentu ti treba lova tako da sam sama sebi rekla idemo pokušati probiti tu neku psihološku barijeru i stid te se okušat i u ovom poslu. Na kraju sam se zadržala tri godine i bilo mi je super. Vodila sam glazbenu emisiju subotom, doček Nove godine, emisiju posvećenu ispraćaju maturanata, a najviše u sjećanju mi je ostao teren u Vodicama gdje smo kolega i ja pratili CMC festival. Ukratko, jedno divno iskustvo i ozbiljan posao za mladu novinarku.

Kako ste počeli raditi na radiju i gdje ste sve radili do Laganini FM-a?

Nakon Slavonske sam kratko promjenila branšu, radila sam u jednoj IT firmi i nisam više imala toliko vremena za telku pa sam, da ne ispadnem iz štosa, počela volontirati na HRT-u, odnosno na Radio Osijeku kroz studentsku emisiju "Brtva glave" jednom tjedno, čisto da ostanem u formi. Ali nedostaje čovjeku posao u medijima jednom kad se navikne, pogotovo kad znaš da ga radiš s iskrenim namjerama, da se tvoj glas čuje i da možeš ljudima reći i prikazati stvari kakvima jesu. Tad se ukazala prilika za posao na Slavonskom radiju. Vodila sam i uređivala program od 10 do 14 sati tri godine, uz to sam radila i posao zamjenice glavne urednice i stvorila si temelje za današnji posao na Laganini FM Osijek. Četiri godine sam ovdje izvršna urednica i voditeljica jutarnjeg programa, što bi značilo da sam obišla gotovo sve medije u Osijeku, ako vas zanima kako je gdje, samo pitajte.

Na Laganiniju vodite "Dobru vibru", svakog radnog dana od 7 do 11. Kako izgleda vaša emisija? Koliko ima pripreme a koliko improvizacije?

Tako je, svako jutro se zajedno budimo, pijemo kavu i prolazimo događaje, što lokalne, što nacionalne. Malo se šalimo, nekad i tračamo, komentiramo apsurde... svega tu bude! Više dođem kao neka legica koja je tu s ekipom da ih informira o onome što su propustili u ovom užurbanom svijetu, a uz to i da im pustim koju dobru stvar. Priprema naravno uvijek postoji, neke glavne teme dana pripremam unaprijed, istražujem što je aktualno u državi, što tišti prosječnog građanina Lijepe naše, a improvizacija također nije strana, pogotovo kad ti nije dan pa brljaš i mrljaš, onda se iz tog moraš i iščupati. No, kad se i pogriješi nije smak svijeta. Posao je takav jer ga rade ljudi, ne roboti, a zna se da čovjek nekad i pogriješi. Kad se to dogodi, nasmiješ se na svoj račun i ideš dalje. Ništa strašno.

Na stranici Laganinija piše: "Lea je jedna prpošna djevojka s humorom crnim poput turske kave, bez mlijeka i šećera naravno, koju pije na hektolitre." Je li doista tako? Kako ljudi reagiraju na vaš crni humor?

To je apsolutno tako. Em kave pijem na hektolitre, em je crna poput moje duše. Ne znam, volim taj crni humor, mračnjake, što ti drugo u životu preostaje nego se na sve samo nasmijati... ili to ili ćemo svi prolupati haha... a ljudi kao ljudi, sto ćudi. Nekom legne, nekom ne, još se nije rodio tko bi ljudima ugodio. Pokušavam kroz život ići mantrom: "Što zračiš, to i privlačiš", ali i "Nije tvoj cirkus, nisu tvoji majmuni" - znači pozitivno, polako, bez previše stresa i s velikom dozom humora te činjenicom da se vjetar mijenjat ne može, odnosno da na neke stvari čovjek ne može utjecati.

Možete li izdvojiti neki gaf koji vam se dogodio u eteru? Kako ste reagirali?

Ma bilo ih je milijun, pogotovo kad je vrijeme za neki godišnji, odnosno kad je umor već na vrhuncu. Recimo zaboravim isključiti mikrofon pa dok pripremam sljedeće javljanje pjevam, na kraju ispadne da pjevam cijelo vrijeme preko pjesme i da jadni slušatelji tri minute slušaju moje tuljenje. Kad sam krenula, na Slavonskom sam slučajno rekla Izidor Krašnjavi, umjesto Kršnjavi pa je zvala neka žena da mi javi da sam dno hrvatskog novinarstva i tako... svega bude.

Koju glazbu inače slušate privatno?

Privatno slušam sličnu glazbu koju i puštam na radiju, ali to vam sve zapravo ovisi o mom raspoloženju. Nikad nisam bila onaj tip koji sluša samo jednu vrstu glazbe, nego doslovno, ako sam dobro raspoložena, može zasvirati Edo Majka i "No sikiriki", može biti "Walking on Sunshine", a mogu biti i Jinxi ili TBF, Bad Copy ili Beyonce, Doorsi ili Beatlesi. Ako sam loše volje, onda neko metal vrištanje da malo ispucamo gnjev ili neki empowering. Svega se tu zapravo nađe, ali kad čujem Britney Spears, to je moj jam. Oduvijek jako volim glazbu i to će vam potvrditi svi koji me poznaju, vječno nešto pjevušim, a ako čujem negdje stvar koju baš volim, onda više ne mogu ni sudjelovati u razgovoru niti pratiti što se događa nego moram otpjevat svoj dio.

Čime se bavite u slobodno vrijeme, koji su vam hobiji?

Trenutno smo partner i ja u renovaciji kuće pa baš i nemam slobodnog vremena, ode sve na biranje pločica i pipa, tuševa, radijatora i kuhinje, a čekamo i prinovu pa smo s tim okupirani, no kad stignem, volim ispeći nekakav kolač, isprobati novi recept, zamijesiti kiflice, pročitati dobru knjigu ili izbingeat seriju. Ubacim tu i tamo rolanje i dobro, svega po malo.

S obzirom na to da ste i urednica na Laganiniju, koji su vam planovi za radio? Imate li nekih novih projekata u pripremi, ili možda nešto želite napraviti?

Radio je jako kreativan i neiscrpan medij, na njemu sam doslovno diplomirala, tako da ga znam u dušu i stalno su tu neki projekti i nove priče u igri. Sve ovisi o razdoblju koje nam se bliži pa u skladu s tim pripremam i program, ideja nikad ne nedostaje, a važno mi je samo da sve što radim bude kvalitetno i konkretno. Super je kad imate i odlične kolege poput mene pa ideje uvijek padnu na plodno tlo, onda je i posao pjesma.

