Slavna bucka izgubila je preko 35 kilograma, a novom pojavom još je jednom oduševila obožavatelje

Uloge u humorističnim serijama poput "Gilmore Girls" i "Mike i Molly" te u brojnim komedijama osigurale su slavu glumici Melissi McCarthy (53). Melissa je uvijek vodila borbu s kilogramima i stalno je izjavljivala kako nikada neće biti mršava, ali u posljednjih nekoliko godina glumica je doživjela nevjerojatnu transformaciju, za što je dijelom zaslužna uloga u filmu "Can You Ever Forgive Me" iz 2018. godine.

A sada je na dodjeli nagrada Producers Guild u Hollywoodu pokazala svoju sve bolju i bolju figuru. Vidno mršavija glumica pojavila se u društvu supruga Bena Falconea, a nosila je ljubičastu haljinu s pojasom koji joj je dodatno istaknuo njezin struk.

Foto: profimedia

Inače, Melissa je izgubila 35 kilograma, a za njen novi izgled zaslužna je ketogena dijeta čija se prehrana temelji na unosu zdravih masti i izbjegavanju ugljikohidrata.

– Ovo je najbolja stvar koja mi se dogodila. Osjećam se fantastično – kaže 46-godišnja glumica. Uz to što je promijenila prehranu, Melissa je išla u teretanu pet puta tjedno.

Podsjetimo i na to da je slavna glumica 2014. godine radila i na svojoj liniji odjeće koju je pokrenula jer nije mogla pronaći odjeću koja bi joj odgovarala. Tada je ispričala kako je tražila elegantne haljine za dodjelu nagrade Oscar za koju je tada bila i nominirana.

- Kad idem u kupnju, većinu vremena budem razočarana. Prije dvije dodjele Oscara nisam mogla pronaći nikog tko bi me odjenuo. Pitala pet, šest dizajnera, vrlo priznatih i koji rade mnogo haljina, i svi su mi rekli ne - ispričala je korpulentna zvijezda "Djeveruša".

