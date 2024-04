Slavlje u obitelji poznatog splitskog pjevača; 'Rodija se sin, šesan, lip i fin'

Poznati splitski pjevač Matko Jelavić (66) postao je djed. Njegov sin Marko sa suprugom Anteom dobio je sina, a Matko se sretnim vijestima pohvalio na svojem profilu na Facebooku, gdje je otkrio i bebino ime.

"Rodio se unuk Luka! Na sreću mame i tate (kojemu drži prst), ali na sreću moje Mirjane i mene, te strica Sandra i njegove Brune... Rodija se sin, šesan lip i fin, Bog mu sriće da, dugo živija... Prelipo naše malo", napisao je ponosni djed uz fotografiju novorođenčeta.

Ponosni djed Matko je nedavno na svom profilu na Facebooku objavio fotografiju s vjenčanja svoga sina i njegove odabranice Antee, koja je ponosno pokazala svoj trudnički trbuščić. “Iz njenog prekrasnog stomačića sve je pratio moj unuk Luka, koji će uskoro vani. Svi smo raznježeni”, poručio je razdragani Jelavić.

Splitski 66-godišnji pjevač, osim Matka ima i sina Sandra, koje je dobio sa suprugom Mirjanom, koju je upoznao dok je bio u grupi Metak, kada su oboje imali 22 godine. Matko je završavao i studij ekonomije, a vjenčali su se tri godine poslije. Na svadbenom slavlju bilo je samo 12 uzvanika.

Mirjana je zbog braka odustala od studija prava te se posvetila odgoju njihovih sinova, Marka, koji je danas diplomirani politolog te svira u splitskoj grupi Diktatori, i mlađeg Sandra, koji je završio Ekonomski fakultet, a okušao se i u politici.

Podsjetimo, legendarni glazbenik prije tri godine preživio je infarkt, nakon čega se oporavio i vratio nastupima.

- Proputovao puno toga, Australiju dvanaest-trinaest puta, ne znam koliko stotina puta Ameriku i Kanadu - ispričao je tada. Njegov najveći hit ''Majko stara'', kaže, preveli su na niz stranih jezika- na talijanskom ''Madre'', litvanskom i slovenskom, ali i na još dosta jezika, no kako kaže, ne zna on to pronaći.

Ranije je otkrio kako je zbog srčanog udara ''okrenuo ploču'', a sada se i dalje pridržava novog načina života.

- Lada su mi nenadano dijagnosticirali infarkt, nije mi bilo nikakvih pokazatelja da je to to. Kad su mi to rekli, cijeli svijet mi se urušio, prepao sam se, naravno. Promijenio sam prehranu, ponašanje, sad funkcionira sve. Kažu žene, ''Što je muškarac bez stentova?''- našalio se pjevač.

