Sjećate se Sama iz 'Gospodara prstenova'? Ovako izgleda danas i ima dramatičnu priču o svom ocu

Sean Astin od svoje 13 godine je ispred tv kamera i tada je debitirao u sada kultnom filmu "Goonies" kao Mikey Walsh. Ipak, slavu i popularnost stekao je najviše zahvaljujući ulozi Samwisea Gamgeea Sama u trilogiji "Gospodar prstenova" Petera Jacksona. Otkako se rodio Sean je tema u američkim tabloidima jer se dugo nagađalo o tome tko je njegov otac.

Naime, njegova mama, također glumica, Patty Duke u vrijeme kada je Sean začet promijenila je nekoliko partnera. Priča o tome tko je Seanov otac mogla bi slobodno poslužiti za jedan dobar filmski scenarij, a tri osobe su bili kandidati za njegovog oca. Tek u dobi od 26 godina Sean je saznao pravu istinu o svom ocu i to nakon što je napravio DNK test. Prvi kandidat za njegovog oca bio je Desi Arnaz Jr. s kojim je Patty ljubovala iako je on tada bio maloljetan i iamo je samo 17 godina. Desijeva mama nije odobravala ovu vezu, a u medijima se dugo nagađalo kako je Arnaz Jr. Seanov otac.

Foto: DPA/Pixsell

Drugi kandidat je bio glazbeni promotor i izdavač Michael Tell. On je ponudio Patty brak kako bi se izbjegle priče o ocu njenog sina. Iako se gotovo nisu ni poznavali Patty je pristala, a u braku su bili samo 13 dana. Treći kandidat za Seanovog oca bio je John Astin. Naime, godinu dana nakon Seanova rođenja Patty je objavila kako je bila i u vezi s Austinom i izjavila je kako je on otac njenog sina. To je stvorilo dodatnu dramu jer je Astin bio u braku sa Suzanne Hahn u vrijeme veze s Patty. Patty je objasnila kako su čekali da John finalizira svoj razvod kako bi svima objavili ovu vijest.

Par se vjenčao 1972. godine, a Sean koji je bio na vjenčanju tada je Johna već zvao tatom. Astin je odgajao Seana kao da je njegov sin i bili su jako povezani. Nakon što su Patty i John dobili sina Mackenzija odnos između Patty i Johna pogoršao se i nakon 13 godina braka rastali su se 1985. godine. Nakon razvoda Sean je i dalje ostao u odličnim odnosima s Johnom, a kada je Sean napunio 14 godina majka mu je odlučila priznati da je Arnaz Jr. njegov biološki otac.

Ta informacija je šokirala Seana i nije mogao vjerovati da mu je majka godinama skrivala tu informaciju i odlučio je bolje upoznati svog biološkog tatu. Brzo su se zbližili i stvorili prijateljski odnos što je Sean često isticao u intervjuima, ali nije znao da slijedi nova drama. Naime, kada je imao 26 godina upoznao je rođaka Michaela Tella, čovjeka s kojim je njegova majka bila svega 13 dana u braku i od tog čovjeka je dobio informaciju kako je Michael možda njegov pravi otac.

Ovo je još više zbunilo Seana i odlučio je jednom zauvijek dobiti odgovor na ovo pitanje i pozvao je sva tri muškarca i zatražio je da pristupe DNK testu i na kraju je misterij riješen i doveo je zbilja do rezultata kakve pronalazimo u sapunicama. Ni Arnaz Jr. ni John Astin nisu mu bili očevi, biološki otac je bio čovjek kojeg uopće nije poznavao - Michael Tell. Patty nije vjerovala rezultatima i dalje je tvrdila kako je Arnaz Jr. otac njenog sina. Sean je prihvatio rezultate testa ali i dalje je u Astinu vidio pravog oca jer ga je odgajao otkako je bio mali.

- John Astin je moj pravi otac, a Michael Tell je moj biološki tata - rekao je u jednom intervjuu. Sean je sretno oženjen i otac tri djevojčice, a nedavno smo ga gledali u Netflixovoj seriji "Stranger Things".

Pogledajte transformacije poznatih glumaca