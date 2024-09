Sjećate se grupe Mandi i hita 'Nisi me bio vrijedan ti'? Ovako danas izgleda njihova pjevačica i bavi se ovim poslom

U zagrebačkoj Areni početkom veljače ove godine na jednom mjestu su se okupila najpoznatija imena dance scene devedesetih. Uz ET, Coloniju, Sennu M. i druge izvođače nastupila je i grupa Mandi, koju svi znaju po velikom hitu "Nisi me bio vrijedan ti". Nakon dugo vremena to je bio prvi nastup grupe Mandi i pjevačice Mirjane Gönz na ovako velikoj pozornici i pred tisućama ljudi u publici.

Ovaj bend je prije nego se proslavio hitom “Nisi me bio vrijedan ti” svirao na vjenčanjima, a sve se promijenilo nakon pjesme 'Nisi me bio vrijedan ti'. Mirjanu je razveselio povratak na pozornicu i prije samog nastupa išla je i na satove pjevanja kako bi što bolje pripremila glasnice za koncert.

"Bilo je i klupskih unplugged nastupa sa suprugom koji svira gitaru, ali nismo više nikad nastupali na ovakvim velikim koncertima. Čujem da našu glazbu iz 90-ih danas nazivaju trash glazbom. Ja se na to ne vrijeđam, sama činjenica da nas danas slušaju i mlađe generacije dovoljno govori o kvaliteti tih pjesama", rekla je Mirjana Gönz kada je najavljivala nastup grupe Mandi u kojoj svira i njezin suprug Damir, a ostali članovi su Damir Kičić, Krešo Bernardić i Dražen Sokač. Nakon velikog hita koji im je otvorio vrata glazbenoj sceni publiku su oduševili i pjesmama 'Pristajem na sve' i 'Zbog tebe', a onda su do 2000. godine nestali sa scene.

Nakon što je 1998. napustila grupu, imala je kratki izlet u solističkim vodama kada je snimila album, no početkom novog milenija, godinu dana prije rođenja kćeri Martike, shvatila je da je glazba više ne ispunjava. "Iznenadilo me kada sam čula da se ta pjesma i danas rado sluša po tulumima. Bila su to lijepa vremena poslije rata. Lijepo smo se družili, drago mi je da ćemo se ponovno okupiti. Prvenstveno sam i pristala na nastup da vidim staru ekipu. Nekad smo zajedno nastupali i putovali na koncerte kao da smo na maturalcu", prisjetila se tada Mirjana koja je, kako je rekla, zadnjih godina u brojkama i radi kao knjigovotkinja u obiteljskoj tvrtki.

''Mislim da svaki čovjek dođe do nekakve kritične točke gdje ne zna što hoće, prođeš te sve silne nastupe i dođe do nekog zasićenja i zapravo razmišljaš kojim ću putem krenut, hoću li sama ili ću se prestat bavit time, kod mene je to sve nekako došlo u jednoj godini, da sam izdala neki samostalni cd koji nije imao nekakav odaziv, ali onda s vremenom sam shvatila da sam se zasitila. I da nisam taj tip koji bi gazila i riskirala i birala pjesme, hoću li imat posla, neću imati posla", izjavila je ove godine pjevačica.