Sjećate li se Twiggy, manekenke koja je postala sinonim za mršavost? Evo kako danas izgleda

Ime Lesley Lawson možda vam ne zvuči poznato, ali ako imenu dodamo nadimak Twiggy, prepoznat ćete da je riječ o poznatoj britanskoj manekenki koja je i danas sinonim za mršavost. Twiggy danas slavi 75. rođendan.

Twiggy je bila britanska kulturna ikona i istaknuti tinejdžerski model tijekom 60-ih godina prošlog stoljeća u Londonu. U početku bila poznata po svojoj mršavoj građi i androginom izgledu za koji se smatra da je rezultat njezinih velikih očiju, dugih trepavica i kratke kose. Daily Express proglasio ju je "licem 1966.", a zatim i ženom godine u Velikoj Britaniji. Do 1967. radila je kao model u Francuskoj, Japanu i SAD-u te se pojavila na naslovnicama Voguea i The Tatlera. Njezina se slava proširila svijetom.

Twiggy i časopisi s njezinom slikom od početka su polarizirali kritičare. S dječačkim izgledom i samo 41 kilogram na 168 centimetara visine bila je kritizirana zbog navodnog promoviranja "nezdravog" tijela idealnog za žene.

"Twiggy je došla u vrijeme kada tinejdžerska potrošačka moć nikad nije bila veća", rekla je Su Dalgleish, modna dopisnica za Daily Mail. "S tom nerazvijenom, dječačkom figurom, bila je idol klincima od 14 i 15 godina".

Nakon manekenstva, Twiggy je imala uspješnu karijeru filmske, kazališne i televizijske glumice. Njezina uloga u seriji "The Boy Friend" (1971.) donijela joj je dva Zlatna globusa. Godine 1983. debitirala je na Broadwayu u mjuziklu "My One and Only", za koji je bila nominirana za Tonyja za najbolju glumicu u mjuziklu.

Kasnije je vodila vlastitu seriju "Twiggy's People", u kojoj je intervjuirala slavne osobe, a pojavila se i kao sutkinja u reality showu "America's Next Top Model". Njezina autobiografija "Twiggy in Black and White" iz 1998. ušla je na liste najprodavanijih knjiga. Od 2005. radi kao model za Marks and Spencer, pojavljujući se u televizijskim reklamama i tiskanim medijima. Zaslužna je za uspješan preporod tvrtke u to vrijeme.

Prvi put se udala 1977. za američkog glumca Michaela Whiteyja, a kćer Carly dobili su 1978. godine.

U braku su bili sve do Michaelove smrti 1983. godine. Nakon toga 1984. godine udala se za glumca i producenta Leigha Lawsona. Twiggy se, uz modu, aktivno bavi i humanitarnim radom i to pogotovo u udrugama za žene oboljele od raka dojke.

