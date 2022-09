Sjećate li se nje? Nije se lijepo provela na farmi kod Tomislava, a sada sudjeluje u ovoj emisiji

Iako je kandidatkinja Antonija Emberuš u 14. sezoni showa 'Ljubav je na selu' osvojila gledatelje svojom iskrenošću, ljubav nije uspjela pronaći.

Naime, Tomislav, kojemu je bila zlatna djevojka, brzo brzo ju je izbacio sa svoje farme, te je u vezi s njenom suparnicom Stelom već godinu dana i nakon emisije. Embreuš će sada ponovno sudjelovati u jednom realityju. Kako piše RTL, Antonija će kuhati u Večeri za 5.

Antonija će kuhati u srijedu, a za sebe kaže da je komunikativna, ambiciozna, ljubazna, ali ponekad i brzopleta. U slobodno vrijeme voli voziti role, plivati i boraviti u prirodi, a od svega najčešće kuha gulaše. Antonija otkriva da joj je vrlina u kuhinji to što kuha s ljubavlju, a omiljeno jelo su joj dagnje. U emisiju 'Večera za 5 na selu' prijavila se ponajviše zbog dobre zabave.

Inače bivša sudionica 'Ljubav je na selu' Ima agenciju za zapošljavanje, a otvorila je i još jedan biznis, agenciju za upoznavanje. Antonija je, također nedavno prokomentirala odnos Stele i Tomislava, te otkrila da nije iznenađena što su još uvijek zajedno. "Nisam iznenađena što su Tomislav i Stela još uvijek zajedno, zna ona jako dobro što radi. Bistra je ona, ali manipulativna" kazala je za RTL.hr. Iz showa, s druge strane, kaže, još uvijek je u dobrim odnosima s Josephinom, Marinom, Samantom, i starijim gospođama. Inače, Tomislav i Stela, farmer i kandidatkinja iz 14. sezone 'Ljubav je na selu' zaručili su se u showu, pa je mnoge gledatelje zanimalo što se dogodilo s ovim parom nakon što su se kamere ugasile. Stela je sada odlučila progovoriti o vezi s Tomislavom, a otkrila je i da su još uvijek zajedno.

"Baš poput svakog muškarca i on ima nekih 'kikseva', nismo svi savršeni, svi imamo nedostatke i mane, ali kako on može podnijeti neke moje mane tako mogu i ja njegove pa se po tom pitanju dobro dopunjujemo" rekla je. Dodala je i da smatra da njen zaručnik u showu nije bio potpuno iskren. "Mislim da nije baš bio iskren u odnosu s Marinom. Ne možeš pričati djevojci da ju voliš ako to zaista ne osjećaš. U tom trenutku takve laži su me pogodile više zbog nje" priznala je.

