Sjećate li se Maje Morales? Ujak Jasmin Stavros pravio se da je ne poznaje, a ocu je prijetila

Starlete su nekoć bile nezaobilazna tema tračerskih rubrika u domaćim medijima, a većina njih krenule bi putanjom showbiznisa sasvim neprimjetno, prijavom na neki izbor ljepote ili u reality showu. Već za nekoliko mjeseci mediji bi ih pretvorili u prave zvijezde. Iako se nije baš uvijek moglo naslutiti od čega žive, čime se bave i zašto su zaslužile toliko medijske pažnje, mlade i lijepe djevojke bez krzmanja bi u javnosti otkrivale svoje najintimnije tajne - s kim su u ljubavnom odnosu, kako i iz kojeg su razloga prekinule vezu, a nerijetko su i same smišljeno radile skandale samo kako bi dobile 'kadar' pred kamerama. Zapravo, ni jedna država nakon raspada bivše Jugoslavije nije bila imuna na starlete.

Izraz 'starleta' prvi put se počeo koristiti u Hollywoodu 1930-ih kako bi se opisao sličan fenomen, odnosno mlade žene koje su na takav način pokušale postati filmske zvijezde. Kasnije se, zahvaljujući razvoju masovnih medija, počeo koristiti i za druge djelatnosti pa se danas često veže uz žene koje pokušavaju steći slavu nastupima u reality emisijama. U Hrvatskoj 2010. godine posebno se istaknula Maja Morales, a u popularnoj bivšoj showbiz emisiji Nove TV "Red Carpet" često su snimali priloge upravo o ovoj plavuši. Maja Morales nema koga nije zabavljala, a o njezinu liku i djelu mnogi su govorili. Svoju karijeru započela je tako što se slikala za hrvatski Playboy, a po izboru stručnog žirija grčkog izdanja časopisa izabrana je za najljepšu zečicu Balkana, pisali su domaći mediji.

- Pozvali su me kao predstavnicu Srbije i Hrvatske, najljepšu zečicu Balkana, i ja sam ovdje totalna zvijezda. Tek sam stigla, ostajem do petka i već mi je super! Nadam se da ću upoznati Hugha Hefnera. On mi je super i baš mi je seksi - govorila je intrigantna plavuša za net.hr koja se u svibnju 2015. godine uputila u Grčku gdje je sudjelovala na natjecanju Playboyevih zečica iz cijelog svijeta i uživala je na ekskluzivnom partyju. - Hrvatska je premala za mene. Nadam se da ću ovdje upoznati prave ljude i družiti se s njima, ljude koji su na mojoj razini. Ja sam ovdje prava zvijezda - dodala je Morales.

Nakon toga Maja je uplovila i u vezu s Antom Gotovcem, a snimila je i spot za pjesmu "Zaplakat ćeš ti zbog mene". Spot je prvobitno bio cenzuriran zbog previše golotinje, tako da su fotografije objavljenje samo na njezinoj tadašnjoj Facebook stranici. U spotu se pojavila gola, a srpski nogometaš sakrio joj je grudi i intimne dijelove. Maja danas više ne koristi društvene mreže te se ne zna zapravo gdje i kako živi te čime se zapravo bavi.

Zanimljiv detalje starletinog života jest i to da je njezin ujak bio pokojni glazbenik Jasmin Stavros, a koji je tada tvrdio da je ne poznaje, iako je kod njega živjela neko vrijeme. Uža i šira obitelj tada se nerado sjećala nje i nisu željeli o njoj govoriti, piše 24 sata.

- Nekad davno svi smo bili u Splitu i svake nedjelje dolazili kod bake i djeda na ručak. Svi bi stariji bili u jednoj sobi, a nas devetero unučadi u drugoj. Bili smo bliski. Maja je bila vesela i slatka, baš dobra djevojčica. A dobra je i danas, samo radi predstavu od sebe - govorio je tadašnji 32-godišnji Milo Vasić, sin pokojnog Jasmina Stavrosa koji se jedini nije ustručavao govoriti o svojoj sestrični. Osim što joj je Milo bratić, on joj je i krizmani kum, a njegov je otac tada govorio da starletu gotovo i ne poznaje.

25.03.2010., Zagreb - Milo Stavros u posjeti sestricni Maji Morales.rPhoto: Jurica Galoic/PIXSELLr Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Vidio sam je kad je imala tri godine u Hamburgu i nikad više. Zašto me povezujete s njom? - kazao je pokojni Jasmin Stavros za 24 sata, a koji je za rata tri mjeseca s obitelji živio kod Majine obitelji u Njemačkoj. Kako je tada spomenuti medij pisao, naišli su na ljutnju i prijetnje policijom čim su spomenuli njezino ime bratu Tomi Žaperu, poznatijem kao DJ Tom Polo, a koji je ujedno i bivši dečko Žanamari Lalić, piše 24 sata.

Naime, Maja Morales tada za oca i brata nije željela ni čuti. - Otac me nazvao kad sam izašla u srpskom Playboyu i rekao da me želi vidjeti. Rekla sam mu da ću mu dignuti kuću u zrak ako me ikad više nazove. Nanio je dovoljno zla meni i mami - iskreno je priznala tada Maja, koja navodno, nije bila ni baš vezana uz majku, s kojom je živjela sve do 16. godine, pisao je spomenuti medij.

- Otišla sam od nje kod 30-godišnjeg dečka. Majka je religiozna, ali nema ona meni što prigovarati. Šaljem joj novac. Nedavno sam je vidjela nakon nekoliko godina - istaknula je krajem ožujka 2010. godine ekstravagantna Maja. Pokojni glazbenik Jasmin Stavros kada ga je 24 sata upitao za Majino djetinjstvo, nije želio govoriti o tome. Rekao je samo da je njegova supruga sestra Majine majke, a Majin 'životopis' tada nije poznavao.

Putevi Maje i brata joj Tome Žapera razišli su se kada su im se roditelji rastali preselivši se iz Hamburga u Zagreb. Tomo je pripao ocu Petru, inače inženjeru brodogradnje i dobrostojećem vlasniku tadašnje građevinske tvrtke, a Maja majci Tončici. - Mama mi je pedagoginja. A otac? Otac ima svoju privatnu firmu. Nikad neću ništa ružno reći za svoju familiju. Mogu samo reći da nismo u kontaktu i da meni odgovara da nismo u kontaktu. Zato što su uvijek bili loši obiteljski odnosi i ja sam odrasla s majkom sama i nisam u kontaktu ni s ocem ni s bratom - kazala je tadašnja zečica Maja Morales za Dnevnik.hr.

Foto: Nova TV

Kako je pisao Dnevnik.hr nakon što je javno priznala kako je u više navrata za seks primila novčanu nagradu, odnosno bila plaćena, Maju Morales, najavljivali su iz policije, a i pozvali je na obavijesni razgovor. Plavokosa tadašnja starleta je tvrdila kako su u policiji njezinu izjavu pogrešno protumačili. - Zbog jedne izjave je smiješno da me netko optužuje pogotovo za prostituciju. To je jedna teška stvarno optužba tako da moji odvjetnici su već angažirani - kazala je za IN magazin.

Sudeći po odjeći koju je tada nosila, automobilu i tada riješenom stambenom pitanju, tada dvadesetogodišnja Maja je očito dobro zarađivala, pisao je Dnevnik.hr te dodao kako im tada nije željela otkrila čime se točno bavi. - To se ne tiče niti vas, niti bilo koga drugog. Neke stvari ipak trebaju ostat samo moje i ostat će uvijek samo moje - kategorički je ustvrdila Maja Morales. Nakon brojnih skandala i života pod povećalom javnosti Maji se izgubio svaki trag, a mnogi novinari i danas pokušavaju doći do nje i njezinih izjava o tome kako živi danas, ali bez uspjeha.

