Sjećate li se glavnog glumca iz serije 'Mike i Molly'? Izgubio je 78 kg i teško ga je prepoznati

Glumac Billy Gardell, gledateljima je najpoznatiji po ulozi Mikea u humorističnoj seriji "Mike i Molly", dugo vremena je vodio borbu s viškom kilograma i u nedavnim pojavljivanjima u televizijskim emisijama sve je iznenadio svojim novim i neprepoznatljivim izgledom. Ovaj 54-godišnjak izgubio je 78 kilograma i to zahvaljujući kirurškom liječenju pretilosti, poznatom i kao barijatrijska kirurgija. Ova vrsta kirurškog zahvata namijenjena je smanjenju rizika od ozbiljnih komplikacija pretilosti, poput srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2, visokog krvnog tlaka i drugih zdravstvenih problema.

Glumac je nedavno gostujući u jednoj televizijskoj emisiji rekao kako je tijekom pandemije koronavirusa shvatio kako mora poduzeti ozbiljne korake u vezi svog zdravlja. - Posljednje tri godine morao sam napraviti neke promjene. Imao sam mnogo opasnih popratnih bolesti koje su mogle dovesti do lošijih ishoda u slučaju da sam se zarazio koronavirusom. Na mom popisu bilo je svega od dijabetesa 2 do astme - ispričao je u jednoj televizijskoj emisiji. Odlučio je zato 2021. godine otići na barijatrijsku operaciju.

- Kada sam se probudio nakon operacije zapitao sam se: 'O, Bože, što sam učinio?'. Ali onda počnete vidjeti napredak i počnete vidjeti kako se vaše tijelo mijenja i postaje zdravije - ispričao je Billy. Ova operacija mu je, kaže promijenila život. - Tako sam zahvalan. Lijepo je ne morati duboko disati prije nego što zavežem cipele. Toliko sam bio velik da me boljelo dok sam vježbao. Zatim sam dobio dijabetes, uzimao sam lijekove, a onda sam rekao: 'Zar stvarno želim cijeli život biti na lijekovima'. Operacija me spasila - izjavio je.

Rekao je kako je dosljednost važna u procesu mršavljenja i svjestan je kako mora biti discipliniran ako želi zadržati ovakav izgled. Ispričao je kako je u jednoj od svojih najtežih faza imao 170 kilograma, a sada je došao do kilaže od 92 kilograma. - Što god radite, morate biti dosljedni. To je trik. Način na koji sam ja to napravio bila je barijatrijska kirurgija. I kažem ljudima koji me pitaju o tome, vrlo sam otvoren u vezi s tim. Ova operacija nije rješenje za sve, ali pomaže da izgubite kilograme koji će se vratiti ako se ne radite na sebi. Nemojte odustati, posvetite se sebi i budite dosljedni, to je ključ - objasnio je glumac.

