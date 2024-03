Anton otkrio detalje drame iz showa: 'Lovre puno izmišlja i stalno optužuje'

Ovog tjedna situacija u sociološkom eksperimentu RTL-a "Brak na prvu" dobro se zahuktala. Parovi su se dobro upoznali, a počeli su se družiti i međusobno. Upravo tako počele su se širiti i glasine o tome što se priča o svojim boljim polovicama, odnosno stvorila se prava drama zbog toga što je navodno Anton za Nikolinu rekao da je stara. O svemu se sad i on oglasio za 24 sata i rekao da nikad tako nije komentirao Nikolinu.

- Nikada nisam izrekao takvu izjavu. Nikada nisam rekao ništa što bi se čak moglo pogrešno protumačiti tako. Jednostavno, to nije moj način ponašanja. Njezina koža? To su stvari o kojima nikada nisam ni razmišljao niti ih uzimao u obzir - karakterno nisam takav - rekao je ovaj profesor engleskog jezika. Kasnije je dodao kako je zbog rasprave koja je nastala zbog te situacije već pomalo iscrpljen, a otkrio je i tko je odgovoran za cijelu dramu.

- Lovre je optuživao mnoge ljude za mnoge stvari tijekom emisije, stalno mijenja mišljenje o svemu i iznosi tvrdnje o drugim ljudima od samog početka emisije. I sada ovo... kako bi itko mogao biti iznenađen? Ljudi koji me poznaju i vjeruju mi znaju istinu i za mene je to najvažnije - rekao je. Anton je dodao i da mu godine nisu najvažnije te da j i ranije izlazio sa starijim i mlađim ženama.

- Nisam tražio ništa posebno po pitanju dobi. Ta stvar s godinama je besmislena. Očito sam izlazio s djevojkama koje su bile mlađe od mene, što nije teško jer ako imam 43 godine, znači, 42, 41, 40, 39, 38, 37... Mislim da shvaćate - rekao je Anton.

Podsjetimo, u jednoj od ovotjednih epizodi imali smo priliku vidjeti zajedničku večeru svih sudionika, a jedan trenutak posebno je uzeo pozornost. Radi se o svađi Klare i Lovre čiji je povod bio Anton. Naime, tijekom putovanja na večeru Lovre je Klari prepričao izlazak s dečkima koji se dogodio večer prije i kako je Anton rekao da mu se ne sviđa Nikolina, nego da traži mlađu djevojku i želi Tinu. Spomenuo je i kako je pričao da mu je bilo nelagodno dok ju je masirao te kroz smijeh dodao da je Anton rekao „prestaro tijelo“, a kad se Klara šokirala, rekao je da se zafrkavao, no Klara to nije povjerovala.

Ova priča nastavila se i na večeri, jer je Klara željela znati voli li Anton mlađe djevojke pa je otkrio da se tako 'slučajno' poklopilo posljednja četiri puta. „Nitko mene ne pita je li on meni bio prestar, ali ja to neću ni komentirati. Realno, ni ja nisam bila s nekim starijem od sebe“, rekla je Nikolina, a Klara nastavila pričati kako je Anton masirao Nikolinu te rekao da njegova supruga od 35 godina ima „staru kožu“! „Stvarno ne znam gdje si to čula, nisam to nikada rekao“, odmah je zanijekao, a Nikolina ga je branila tvrdeći da on to ne bi rekao jer je gospodin. „Kunem se svima do kojih mi je stalo da nisam ništa izmislio“, rekao je Lovre koji je pokušao smiriti situaciju spominjući Antonovu humorističnu stranu.

Nakon toga uslijedila je i večer ceremonije gdje su sa svim parovima razgovarali stručnjaci. Oni su željeli raščistiti je li istina da je Anton rekao Lovri da je njegova supruga stara, odnosno da ima staru kožu. Nikolinu je ta situacija malo uznemirila jer ne voli drame i kad se nekoga javno proziva. Nije željela ni pitati Antona je li to izrekao jer smatra da to nije njezina stvar, nego njegova, no stručnjaci su željeli čuti njega. „Rekao sam odmah da nisam to rekao, iznenađen sam“, rekao je Anton dok se Lovre čudio svemu što je čuo, pogotovo tome da Anton ne gleda na godine kod žena.

Stručnjaci su uključili Lovru i Klaru u razgovor, koja je rekla da joj je sve to ispričao Lovre. „Sto posto izrečeno, u kojem afektu, neću komentirati“, rekao je on i nastavio se ispričavati Klari što ju nije jučer podržao. I dok je Lovre tvrdio da je Anton to izrekao, on je sve negirao. „Mislim da je Lovre čuo nešto drugo. Možda je mislio da je nešto tako čuo, a zapravo nije tako bilo“, rekao je Anton dok je Lovre pričao kako se jučer osjećao da mora zaštititi Antona jer mu se čini kao slab čovjek. „Sad moram reći da je Klara bila u pravu i mene nije sram priznati moje greške“, rekao je Lovre. Nakon svega oglasila se i Nikolina koja je za RTL istaknula da se ne planira time zamarati.

GALERIJA Svi parovi u showu 'Brak na prvu'

- Svatko zdrave glave i pameti dvaput će razmisliti od koga je cijela priča potekla i kakvo je Lovrino stanje u glavi. I koliko je već puta u showu pogrešno shvatio stvari i komentirao ljude i njihove situacije na potpuno iskrivljene načine. Pametnom dosta. To što se Anton nije znao žustrije obraniti i objasniti u ovoj situaciji; što zbog nekog šoka, što zbog jezične barijere, to nije razlog da se povjeruje u ovakve laži niti se mislim njima zamarati. Više me umara što se svi drugi zamaraju njima i ružno pričaju o neiskvarenoj i dobroj osobi kao što je Anton. Ono što je Anton rekao na tom famoznom izlasku s dečkima je isključivo da mu je bilo neugodno masirati me tijekom prošlotjednog zadatka, što smo vidjeli svi i na kameri i što sam znala i sama od prve sekunde - i od toga je Lovre interpretirao svoju neku priču.

Na kraju krajeva, pa sam se Lovre na putu prema večeri sprdao u autu oko toga što je rekao i odmah kroz smijeh rekao da se zafrkava. Da bi još bolje objasnila svoje stajalište, moram spomenuti i situaciju koja se dogodila nakon snimanja te druge ceremonije, kad smo se privatno, bez kamera, tu večer družili Filip, Tamara, Anton, Lovre i ja. Lovre je tada bio izvan sebe zbog svega i nazivao i produkciju i Klaru izrazito pogrdnim i ružnim riječima kakve ne bi trebale izlaziti iz usta jednog 'gospodina' od 34 godine. Tu večer se ispričavao Antonu zbog svega. A sljedeći dan, hop - odjednom druga priča. Tad nam je postalo kristalno jasno s kakvom nestabilnom osobom imamo posla i da zaista moramo biti na oprezu oko njega i njegova ponašanja. Najiskrenije, kazala je.

VIDEO Tko je navodna ljubavnica princa Williama?