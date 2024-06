Sinovi Britney Spears spremni su popraviti odnos s majkom: 'To je bio korak u pravom smjeru'

Iza glazbenice Britney Spears (42) nekoliko je burnih godina, no cijelo to vrijeme ona se više ne nalazi u skrbništvu te je polako rješavala probleme iz prošlosti. No, sada se čini kako i jedan od onih koji su je najviše mučili kreće na bolje. Naime, Britney je majka dvojice dječaka koje je dobila s Kevinom Federlineom (46), a njegov odvjetnik sada je otkrio da su se dječaci spremni pomiriti sa svojom majkom. Odvjetnik Mark Vincent Kaplan potvrdio je da su Sean Preston (18) i Jayden James (17) telefonski razgovarali s majkom.

- Očito je da je pomirenje, ponovno ujedinjenje, donekle složeno i može biti proces koji će potrajati neko vrijeme. Telefonski poziv bio je dobar znak i korak u pravom smjeru, ali to je proces za koji je potrebno više od samog telefonskog poziva - rekao je odvjetnik za Page Six. Bivši suprug Spears podržava odnos sinova s majkom, ali demantirao je tvrdnje da je pjevačica za Majčin dan odletjela na Havaje i s njima se sastala. Inače, Sean i Jayden žive na Havajima sa svojim ocem koji ima skrbništvo nad njima, a preselili su se prošle godine uz dopuštenje majke.

Jayden je prije dvije godine u jednom intervjuu otkrio kako on i njegov brat imaju narušen odnos s majkom te da je ne žele vidjeti zbog provokativnog sadržaja na društvenim mrežama.

- Samo želim da joj psihički bude bolje. Kad joj bude bolje, stvarno je želim ponovno vidjeti - rekao je tada i dodao da će za to biti potrebno puno vremena i truda.

Podsjećamo, Kevin i Britney rastali su se 2007. godine nakon dvije godine braka i njezin odnos s dečkima bio je napet godinama.

Iza Britney je niz suđenja te borba za slobodu koja je okončana u travnju ove godine kada se na sudu našla sa svojim ocem Jamesom P. Spearsom te su tada uspjeli riješiti pravne nesuglasice oko plaćanja njegovih odvjetničkih troškova i upravljanja njezinim financijama. Starateljstvo nad njom započelo je 2008. godine nakon niza Britneyinih javnih slomova, a prekinuto je 2021. godine. Njezin otac je za to vrijeme bio jedan od njezinih skrbnika, a tražio je više od dva milijuna dolara za troškove nekoliko odvjetničkih ureda koje je angažirao.

GALERIJA Ovo su hrvatske wagsice

Inače, pjevačica je 2021. godine molila sud da raskine pravni aranžman koji je od 2008. godine regulirao njezin osobni život i imovinu vrijednu 60 milijuna dolara. Nitko od uključenih u skrbništvo se nije tada usprotivio zahtjevu za njegovo okončanje. Obožavatelji su se tada ispred suda veselili zbog ove odluke te su otpjevali njezin hit 'Stronger'.

Skrbništvo je uspostavio i nadzirao njezin otac nakon što je pretrpjela javni psihički slom i bila podvrgnuta liječenju za mentalne probleme čiji detalji nisu objavljeni. U emotivnom svjedočenju koje je prethodilo otkrila je privatne muke kroz koje je godinama prolazila, Spears je dobila veliku podršku javnosti te je angažirala novog odvjetnika koji je agresivno krenuo u ukidanje ograničenja. Tada je na sudu izjavila da je traumatizirana i da želi svoj "život natrag" što je prije moguće. Interes za slučaj tada su potaknuli i dokumentarni filmovi i pokret #FreeBritney koji su pokrenuli obožavatelji.

VIDEO Goran Višnjić na predstavljanju Rimčevog robotaksija