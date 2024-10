Sinjska sloga! Marko osvojio maksimalan broj bodova za svoju večeru: Nemam nijednu zamjerku, sve je bilo odlično

Natalija je jučer osvojila maksimalan broj bodova za svoju večeru u showu "Večera za 5", a već danas joj je Marko postao konkurencija za glavnu nagradu! Profesor Marko Buratović ugostio je Nataliju, Renatu, Marinka i Mariju drugog dana sinjskog tjedna 'Večere za 5' i za svoju večeru osvojio maksimalnih četrdeset bodova. Profesor se prvo posvetio glavnom jelu nazvanim 'U sridu', a njegovi gosti odmah su pogodili da se sigurno radi o arambašima, tradicionalnom jelu sinjskog kraja. „Uživam u tradicionalnim jelima ovog kraja, gurman sam sve što se kvalitetno spremi s užitkom pojedem“, rekao je Marinko. Marija je također bila jasna: „Pitaš Sinjanku voli li arambaše – znači obožavam!“

Marku je s pripremom glavnog jela pomogao prijatelj Stipe, koji je svojom pomoći ubrzao proces pripreme, dok je desert i predjelo domaćin pripremao sam. Za desert nazvan 'Markova viagra' Marija je ispravno predvidjela da će biti baklava od pistacija, a gosti su se jednoglasno složili da će predjelo 'Mokri pivac' biti juha od pijetla. Marko inače voli pripremati baklave od pistacije i nosi ih na svadbe na koje je pozvan te ih rado poklanja prijateljima, a što se juhe tiče, domaćin je zaključio da bi prije intenzivnih arambaša bilo najbolje pojesti nešto lagano: „Lagana juha, a oličenje lagane juhe je juha od pivca“, zaključio je domaćin.

Vesela sinjske ekipa okupila se u kombiju i zapjevala na putu do domaćina, koji ih je srdačno dočekao uz vatru i aperitiv – domaći jeger, slavonsku šljivovicu i travaricu. „Inače to nisam nikad probala i nije mi to baš sjelo, više volim slatkaste likere“, komentirala je Renata jeger. „Baš zaista topli doček“, zadovoljna je bila Marija, a Natalija dodala: „Slažem se s tobom iako mi se čini da je Marko imao malu tremu.“ Juha 'Mokri pivac' okrijepila je goste kojima je taman postajalo hladno na okupljanju. „Laički rečeno – sjela nam je juha kao budali šamar“, rekla je Marija, koja je domaćinu donijela i poklon za njegova dva psića, ali zapakiran tako da se domaćin morao dobrano potruditi kako bi došao do poslastica za svoje ljubimce.

Slijedilo je glavno jelo, koje se opravdalo očekivanja svih gostiju, a zatim i desert. Svaki gost dobio je po jednu baklavu s orasima i jednu s pistacijama. „Obje baklave su bile izvrsne, svaka na svoj način“, mudro je zaključio najstariji član ovotjedne ekipe. Renata je prvi put probala baklavu od pistacije i svidjela joj se čak i više nego ona od oraha. Domaćin je svojim gostima udijelio poklone – daske za rezanje i privjeske za ključeve s natpisom 'Večera za 5', a onda su došli i tamburaši koji su sinjsku ekipu raspjevali i digli na noge. Hoće li Renata nastaviti niz osvajanja maksimalnog broja bodova – ne propustite sutra RTL-u od 17.50! Epizode su dostupne i dan ranije na platformi Voyo.