Tajni farmeri na mukama: Ne dopuštam da me tako žene tretiraju, pogotovo ako nisam kriv!

Kako su Tomislav i Andrijana postali tajni farmeri na tajnoj lokaciji uživjevši se u ulogu bogova s Olimpa, novo jutro na Olimpu je donijelo i probleme. Naime, Tomislav je prethodnog dana, prije Andrijaninog dolaska, pojeo svu hranu iz hladnjaka što je Andrijanu razljutilo kada je shvatila da nemaju ništa za jesti.

''Tomo, jedna konzerva graha u frižideru? Što je ovo, izložbeni frižider?'' vikala je Andrijana dok je Tomislav uživao u jutru s uronjenim nogama u bazenu. ''Nećeš mi tu noge namakati, lijepo ćeš otići dole u vrt ako nešto želiš da spremim za jesti!'' odrješita je bila Andrijana.

Premda se Tomislavu njezin ton nije svidio, kaže, svjestan je da moraju surađivati te da ne ide po hranu samo za nju, već i za sebe. ''Iskreno, ne dopuštam da me tako žene tretiraju, pogotovo ako nisam kriv. Tu smo malo u ekstremnim uvjetima tako da treba malo i stati na loptu. Brzo ću ja nju spustiti na zemlju, nema tu uopće problema. Uzet ću joj metlu, neće moći više letjeti!'' kazao je Tomislav.

Dok Andrijana i Tomislav smišljaju kako će se domoći hrane, farmere na imanju muči koga bi Andrijana mogla postaviti za novog gazdu ili gazdaricu. Većina ih je uvjerena da bi to mogao biti Silvio, no takav ishod ne bi se svidio Saši. ''Smetaju mi te usporedbe njega s Tomislavom, jer mu nije ni do koljena.

Jedino što je jak, pa može krampati'' kazao je. Čega su se Andrijana i Tomislav, bogovi s Olimpa, dosjetili te kako planiraju zakuhati atmosferu novim gazdom, ne propustite doznati!