Severina u kombinaciji u kojoj ju ne viđamo često oduševila obožavatelje: Posebna!

Pogled na Severinin Instagram izgleda kao da ste zavirili u najbolji modni časopis. Besprijekorna, odvažna i modno trendi naša poznata pjevačica je i na pozornici i u privatnom životu. Nova odjevna kombinacija koju je pokazala na Instagramu je u jesenskim bojama u odijelu bež boje i majici na kopčanje, a ovu kombinaciju je upotpunila sportskom šiltericom i torbicom neobičnog dizajna.

Za koncerte Severina bira odvažnija i glam izdanja, a njezini obožavatelji, sudeći po brojnim pohvalama u komentarima ispod nove fotografije, odobravaju i ovaj njen casual look. - Najposebnija. Prelipa , preslatka i veoma elegantna ljubavi moja. Dugo te nismo vidjeli - poručili su joj obožavatelji. Severina je nedavno objavila i vijest koja je razveselila njezine obožavatelje, a pogotovo one iz Varaždina.

Nakon nedavno održanog velikog koprivničkog koncerta, tijekom kojeg je oboren i rekord posjećenosti dvorane, Severina je objavila vijest koja je obradovala sve one koji nisu uspjeli te večeri ući u dvoranu, no još više same Varaždince – nakon točno 10 godina, 10. veljače 2023. vraća se u Arenu Varaždin.

Baš kao i na velikom ovoljetnom koncertu u Opatiji, na pozornici će joj se pridružiti prošireni prateći orkestar, među kojima i gudači i trubači, a posebno osmišljen repertoar goste će provesti kroz retrospektivu najvećih hitova koji su obilježili Severininu karijeru, od samih početaka pa sve do danas. Mnogi od njih sjajan su poziv za provesti predvalentinovsko večer u najljepšem društvu i atmosferi.

VIDEO Severina povodom Dana grada Koprivnice napravila veliki tulum za nekoliko tisuća obožavatelja