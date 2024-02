Severina nakon iznenađenja večeri: 'Došla sam s križoboljom u leđima, ovo je jedan od mojih najvažnijih nastupa'

Domaća glazbena zvijezda Severina (52) iznenadila je sve prisutne nastupom na Dori gdje se pridružila Letu 3 koji su izvodili pjesmu "Baba roga".

- Došla sam na poziv prijatelja Mrleta i rekla da ću nastupiti ako sa mnom bude Jovanka Broztitutka. Ovo je jedan od mojih najvažnijih nastupa u životu, zato što ja nikada nisam nastupala, ja dolazim s druge planete, pozvala me je grupa Fly 3 i zli pilići, oni su me tražili da naučim sve zle Babaroge ljubavlju, poštenju, pravdi, slobodi i vrijednostima gdje će svi ljudi živjeti u sreći i veselju. Na našoj planeti, na mojoj planeti gdje sam ja kraljica ljubavi i healthy societyja, mi ne znamo za hell, mi znamo samo za paradise. Došla sam s križoboljom u leđima, toga ima na našoj planeti, ali to ćemo isto izliječiti s ljubavlju. Hvala svima.

- Dolazim s druge planete. Pozvali su me zli pilići i tražili me da naučim sve zle babaroge ljubavi, poštenju, pravdi i slobodi te vrijednostima u kojima će svi ljudi živjeti u sreći i veselju na našoj planeti, gdje sam ja kraljica ljubavi. Mi ne znamo za pakao, samo za raj. Došla sam s križoboljom u leđima, to ću izliječiti s ljubavlju - zaključila je Severina.

O istome se oglasio i Prlja: - Ovo je kraljica dobra, kraljica ljubavi koja je došla s jedne druge planete da nam pomogne ove večere ovdje na Dori da se izvučemo iz zatočeništva u koje nas je zatočila jedna zločesta kraljica koja se zove Baba roga i koja simbolizira svo zlo. Na svu sreću smo mi uspjeli uz pomoć ovih naših dragocjenih suradnika, Pilića. Sada su u našoj moći i u moći ove naše kraljice ljubavi s druge planete. Velika joj hvala na tome.

Let 3 objavio je na svom Instagram profilu djelić nastupa gdje su napisali: - I onda se pojavila ONA.

Mjesto u finalu osiguralo je osam izvođača, a to su: Pavel, Vinko Ćemeraš, eugen, Mario Battifiaca i Robert Ferlin, Stefany, Saša Lozar, Let 3 i Lana Mandarić! Finale hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije je u nedjelju, 24. veljače u 20:15 sati.

